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CNN: Как не принести COVID-19 домой вместе с покупками?

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  • 3.04.2020, 19:36
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CNN: Как не принести COVID-19 домой вместе с покупками?
иллюстрационное Фото: reuters

Американский врач дал важные советы.

Чтобы уберечься от заражения коронавирусом, врачи советуют часто мыть руки, не касаться своего лица и соблюдать социальное дистанцирование. Однако, за покупками все равно ходить приходится. И вряд ли можно быть уверенным на 100%, что на упаковках продуктов нет SARS-CoV-2, который вызывает болезнь под названием COVID-19.

Американский доктор Санджей Гупта объяснил в эфире CNN (перевод — unian.net), что нужно делать, чтобы случайно не принести опасный коронавирус с собой из магазина.

«Людям, видимо, нужно ходить в продуктовый магазин. Сокращение таких походов помогает лучше придерживаться социального дистанцирования. Но надо помнить: это болезнь не пищевого характера. Ее нельзя подхватить из-за того, что что-то съел. Также очень маловероятно, что вы подхватите ее через упаковку. Но мы знаем, что вирус может жить на поверхностях. К примеру, на пластике и металле он живет три дня», - пояснил американский врач.

На картоне коронавирус активный 24 часа. Доктор Гупта советует разделить место на кухонном столе на грязную и чистую зону. «В грязной зоне я очищаю упаковки от вируса. Не нужно прикладывать много усилий. Это очень чувствительный вирус. Не нужно использовать какие-то особые салфетки. Хватит обычных бытовых средств. Очистив упаковку, я кладу продукт в чистую зону», - пояснил он.

По словам врача, заражение через упаковку маловероятно. Однако, люди касаются потенциально зараженных поверхностей, из-за чего возникает риск перенести вирус на лицо через прикосновение.

«Не думаю, что можно действительно заразиться через упаковки с продуктами. Но в нынешних условиях дополнительная осторожность – это не такая уж и плохая идея», - пояснил он.


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