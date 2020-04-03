Еще один пациент с коронавирусом умер в Минске 2 3.04.2020, 20:03

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Фото: ТАСС

С 23 марта минчанин находился на ИВЛ.

Минчанин находился на аппарате искусственной вентиляции легких с 23 марта в Минской инфекционной больнице. Про смерть «Радыё Свабода» сообщили родственники мужчины.

Он умер около 17.30 в пятницу, 3 апреля.

Ранее дочь рассказала, что ее отца перевели в инфекционную больницу из 3-й городской больницы.

Больному минчанину было 60 лет. Дочь говорит, что у него было нормальное состояние здоровья, без хронических заболеваний, он не пил и не курил.

17 марта, по словам девушки, ее отцу вызвали скорую и отвезли в 3-ю больницу.

«Его обследовали, и на снимке была показана пневмония, его поместили в пульмонологию. На коронавирус также брали анализ, и он был отрицательным, - говорит она. - На следующий день температура упала до 37, но через два дня снова поднялась. Когда мы разговаривали в тот вечер, он дышал так, словно только что бежал кросс и начал кашлять, хотя доктор ранее говорил, что в его легких ничего нет».

Далее, состояние ее отца только ухудшилось, рассказывает девушка.

«В понедельник, 23 марта, мать пришла в больницу и начала добиваться, чтобы с ним что-то делали. Она сказала: «Я вижу, что мы доставили его в лучшем состоянии, а теперь ему намного хуже». Они начали суетиться, хотели отправить его на рентген, но так и не сделали этого. Сразу же отправили в реанимацию, потому что ему было очень плохо», - говорит она.

Уже вечером, по словам девушки, ее отец был на аппарате ИВЛ. Он также был проверен на коронавирус.

«Нам ничего не сказали об этом. Как нам сказали потом через знакомых, результат был «между коронавирусом и свиным гриппом». Затем они снова взяли анализ, чтобы понять, что это было. В пятницу, 27 марта, нам подтвердили, что у него коронавирус», - сказала девушка.

Кроме минчанина, диагноз подтвердили и у его сестры.

«Врачи боролись за его жизнь. Врач в реанимации все сообщал мне о его состоянии. Даже вчера появилась надежда, так как отец «держал» давление самостоятельно. Но вчера доктор сказал, что «сердце не держит давление». Я так поняла, что было осложнение на сердце, потому что был обнаружен тромбофлебит. Была уже не двусторонняя пневмония, а полисегментарная. Все очень серьезно. Мы понимаем, что сердце не выдержало. Но он боролся очень долго», - рассказывает дочь Либерти.

По словам девушки, сестра покойного, которая также имеет положительный тест на коронавирус, также находится в плохом состоянии. "Она тяжело дышит. Находится на кислородной подушке. Сказали, что если состояние ухудшится, также переведут в ИВЛ», - говорит девушка.

Анализ других родственников дал отрицательный результат на коронавирус. Они все еще находятся на карантине в больнице.

Семья планирует кремировать умершего, но еще не выяснила, как это организовать, когда все родственники находятся в изоляции.