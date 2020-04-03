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The Telegraph: Россия отправила в Италию «помощь» против COVID-19 ради прикрытия для ГРУ

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  • 3.04.2020, 20:18
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The Telegraph: Россия отправила в Италию «помощь» против COVID-19 ради прикрытия для ГРУ
Фото: Министерство обороны РФ

Команда из более чем 100 российских солдат находится в Италии с прошлой недели.

Военная миссия России, которая прибыла в Италию якобы для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, будет прикрытием для сбора важных разведывательных данных.

Об этом пишет The Telegraph (перевод — unian.net) со ссылкой на британского эксперта. Команда из более чем 100 российских солдат включительно с экспертами по химическому и биологическому оружию, прибыли в европейскую страну на прошлой неделе. Оборудование, которое они привезли с собой, было украшено надписями "Из России с любовью".

Но миссия вызвала подозрения в итальянских политических и военных кругах. Источник рассказал итальянским СМИ, что "80% оборудования", которое Россия прислала большими транспортными самолетами, на самом деле "не несет никакой пользы". Груз использовали как оправдание для фактического вторжения.

Один из передовых экспертов в области химического и биологического оружия Британии убежден, что в российском контингенте есть офицеры военной разведки ГРУ. Доставку "помощи" в Италию они используют как возможность собирать разведывательные данные о всем: от итальянской армии до транспортной системы.

"Это как будто они получили сразу все рождественские подарки. Было бы наивно думать, что они не собирают разведывательные данные. Это открытая цель для них", - сказал бывший командир Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка Великобритании (CBRN) Хамиш де Бреттон-Гордон.

Он добавил, что был очень удивлен решением итальянского правительства принять российский груз.

"Неуместно, что россиян впустили в страну НАТО на основе таких надуманных оснований", - сказал Бреттон-Гордон.

Италии не нужны дополнительные химические, биологические и радиологические ресурсы.

"Они лидеры по химическому, биологическому и радиологическому оружию в НАТО и ЕС. Итальянцев рассматривают как образец. У них сильные возможности. Не думаю, что им нужна куча старого российского оборудования", - сказал Бреттон-Гордон, который покинул ряды Вооруженных сил Великобритании в 2012 году в ранге полковника.

Он также замечает, что российскую миссию в Италии возглавляет генерал Сергей Кикот. И это тоже очень подозрительно.

"Обычно для командования миссией из 100 солдат или близкого того назначают майора или максимум полковника. А появление двухзвездочного генерала в качестве командира кажется преувеличением", - пояснил британский эксперт.

Россия еще не пострадала сильно от коронавируса. Это помогает Москве воспользоваться уязвимостью Запада.

"Россияне хорошо это умеют. Пока с одной стороны много шума, они делают что-то другое с другой, пока никто не видит", - добавил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что российская помощь Италии во времена пандемии коронавируса очень контрастирует с тем, что Москва делает в Сирии.

"Я помогаю управлять больницами в Сирии, которые россияне разбивают бомбами вдребезги. А теперь они дезинфицируют больнице в Италии. Это как игра в доктора Джекилла и мистера Хайда", - сказал Бреттон-Гордон, который сейчас руководит благотворительной компанией Doctors Under Fire.

Издание напоминает, что после договоренностей между премьер-министром Италии Джузеппе Конте и президентом России Путиным, российские транспортные самолеты Ил-76 приземлились на базе ВВС близ Рима. После разгрузки конвой российских грузовиков с российскими флагами отправились на север Италии в Ломбардии, которая хуже всего пострадала от COVID-19. Передачу российской "помощи" широко освещало российское телевидение.


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