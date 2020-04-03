«Муж купил лук — и это уже хорошо» 3 3.04.2020, 20:29

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Фото: india today

Застрявшие и «закрытые» в Гоа белорусы с трудом добывают еду и воду.

«Сегодня в продаже появилась питьевая вода, а еще муж смог достать немного картофеля, моркови, перца и папайю, — описывает tut.by положение дел в деревне Арамболь в Гоа минчанка Алла. — Ситуация с продуктами потихоньку налаживается, но все равно остается напряженной». В ноябре 2019-го Алла с мужем отправились на зимовку в Гоа. На родину планировали вернуться в апреле, но теперь даже не представляют, когда попадут домой. Хотя, говорят, это проблема номер два. Главная сложность — найти еду и воду.

Для Аллы и ее мужа это первая зимовка в Гоа. Пара работает на «удаленке», поэтому в конце осени решили сбежать туда, где в снег и холода можно погреться. За 800 евро купили два билета до Индии и обратно — и улетели.

— Вначале все было хорошо. Ситуация стала меняться к 22 марта, когда в стране ввели карантин. Изначально сказали, что он продлится всего день. Предупредили: не будут работать магазины, попросили из дома не выходить. К вечеру 22-го появилась информация, что карантин продлен еще на трое суток. Затем его перенесли до 15 апреля.

По словам белоруски, передвижение между штатами запрещено. Поезда и автобусы не ездят. На выездах из населенных пунктов стоят блокпосты. Следить за порядком на улицах полиции помогает армия. Сама Алла уже неделю не выходит из дома, максимум на мансарду. Периодически, чтобы «добыть продуктов», в деревню отправляется ее муж.

— Выходить нежелательно, но палками с улицы никто не прогоняет. Нужно же что-то есть, — объясняет происходящее собеседница. — Правила походов в магазины постоянно меняются. Сегодня (речь идет о 31 марта. — Прим.) прочла, что за продуктами можно выходить в любое время. Вчера закупиться разрешали только до 10 утра. Хотя некоторые владельцы магазинчиков работают нелегально: приподнимают роллеты до середины или на треть. Это значит, они открыты.

Раньше, говорит Алла, коровы приходили к ним во двор. Супруги оставляли им остатки еды. Теперь оставлять нечего. От голода, делится наблюдениями собеседница, стали умирать собаки. Фото в редакцию прислала Алла

Правда, то, что «точка» работает, не значит, что здесь получится закупиться. Например, на прошлой неделе муж Аллы смог достать только мыло, пиво, газировку и молоко. Молоко, кстати, можно купить на ферме с 6 до 8 утра.

— Магазины пустые, — говорит собеседница. — Все, что тут продавалось, люди давно купили. Осталось только подсолнечное масло, орешки, печенье. Хлеба мы не видели давно. Говорят, он есть где-то возле церкви, но от нас это километра три. Фруктов тоже нет. Видимо, их привозят из других штатов.

«Некоторые сидят под замком и надеются, что хозяин не забудет принести им еду»

Ранее Андрей Жалевич, который также сейчас находится в Индии, рассказывал, что из-за ситуации с коронавирусом европейцы в стране теперь стали персоной нон грата. Его друзьям, например, вслед кричат «Corona, go!» — и бросают камни, выселяют из отеля. В деревне Арамболь, говорит Алла, все не так критично. Агрессии нет, но, по ощущениям ее мужа, дискриминация чувствуется. Некоторые индийцы стали обходить европейцев стороной.

— Думают, мы носители коронавируса. Даже не обращают внимания на то, что наша семья, например, живет в деревне с ноября, — останавливается на деталях белоруска. — На днях муж с соседом в 6 утра пошли в магазин, чтобы хоть что-то купить. Индийцев перед ними обслуживали без очереди, им же сказали приходить к 8.00 с остальными европейцами. Когда они пришли в это время, тут уже стояло человек 50. Все, что муж смог купить, — это лук. Но и это уже хорошо.

Повезло им, продолжает собеседница, и с хозяином дома. Во-первых, он их не запирает в доме.

— По переписке в наших чатах я понимаю, что некоторые сидят под замком и надеются, что хозяин не забудет принести им еду, — продолжает Алла. — Тут на окнах решетки, поэтому выбраться ты не можешь.

Во-вторых, на днях владелец их дома привез им килограмма два продуктов — картошку, два помидора, кабачок, спаржу.

— Местным сейчас тоже непросто, но они более подготовлены к этой ситуации, — делится наблюдениями белоруска и переходит к своему меню. — Сегодня жарила блинчики, муки не хватило, пришлось добавить крахмал.

Кроме проблем с продуктами возникают и вопросы с питьевой водой. В среду муж Аллы смог купить 20 литров. До этого у них оставался всего литр. В нежелательных, но вполне возможных планах — кипятить воду из-под крана. Она, говорят, с привкусом железа.

— Во вторник, впервые за неделю, туристам стали продавать бензин. Разрешили купить по 2 или 3 литра. Для передвижения тут многие арендовали скутеры, поэтому отсутствие топлива — тоже проблема, — продолжает Алла. — Есть вопросы и с сим-картами. Туристические действуют всего три месяца, потом нужна новая, но купить ее сейчас негде. В итоге, если в доме нет Wi-Fi, у человека появляются сложности со связью.

«Передвижение по стране запрещено, но нужно найти таксиста, который отвезет в аэропорт»

Точного числа, сколько в Индии белорусов, в нашем посольстве в Нью-Дели нет.

По данным дипломатов, за помощью к ним обратилось 266 человек. Они живут в разных частях Индии, но все, как Алла и ее муж, хотят поскорее улететь в Беларусь.

У пары обратные билеты были на 11 апреля. Добираться они планировали так: из Гоа до Дели, из Дели до Москвы. А там уже в Минск.

— 31 марта мне пришло сообщение, что билет до Дели аннулирован, до Москвы еще действителен, хотя очевидно: из-за закрытых границ в Москву нас, скорее всего, не пустят, — рассказывает собеседница. — Периодически самолеты в Россию летают. Например, был рейс 31 марта. Мы обратились в наше посольство, сказали, что готовы заплатить по 800 долларов за билет, но нужна хоть какая-то гарантия, что нас посадят на рейс. Все-таки параллельно с местами до Москвы от нас требуют приобретать билеты до Минска. А это недешево. В итоге купить билеты мы не смогли.

Стопроцентной гарантии никто дать не может. Хотя, продолжает Алла, посольство, как может, пробует помочь. Например, дипломаты договорились, чтобы белорусов и россиян, у которых есть билеты на самолет, пропускали через блокпосты на выезде из города.

— Остается лишь найти таксиста, который согласится тебя отвезти в аэропорт, — объясняет суть проблемы Алла. — Официально передвижение по стране запрещено, за нарушение у таксистов могут забрать машину, поэтому желающих помочь немного. Хотя мы нашли водителя, который за двойную плату готов отвезти.

Кстати, о деньгах. Снять жилье в Гоа, говорит собеседница, недорого, некоторые и вовсе живут в палатках, еда тоже дешевая. Поэтому, делится наблюдениями белоруска, многие туристы в Гоа — бюджетные. Хотя сейчас деньги и не решают: Алла с мужем работают, доход у них есть, только купить все равно почти ничего не могут.

— Сейчас мы даже не представляем, как и когда сможем вернуться домой, — резюмирует собеседница. — Знаю, что белорусы хотели бы организовать чартер до Минска. Люди даже готовы его оплатить, только пока ничего не получается.