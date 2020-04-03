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Россия потеряла очередной космический спутник

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  • 3.04.2020, 20:39
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Россия потеряла очередной космический спутник
иллюстрационное Фото

Про новый провал «великой космической державы».

В российской группировке космических объектов – спутников, очередная, преждевременная потеря.

Тенденции нынче такие, что разговоров сейчас только о коронавирусе и около-коронавирусе, с периодическим смещением акцентов к энергетическим вопросам, пишет украинский блогер Злой одессит для inforesist.org.

Между тем, такой информационный занавес, вызванный однообразием трендов, скрывает большое количество фейлов, возникающих у украинской гибридной соседки, буквально в режиме нон-стоп и которые ранее она старательно бы скрывала от освещения, а сейчас и стараться особо не нужно. Тем не менее, всё тайное все равно становится для нас явным.

Так, стало известно, что намедни вышел из строя российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6».

Предварительно, на спутнике вышли из строя все 14 транспондеров Ku-диапазона из-за самопроизвольного отключения системы охлаждения.

Что интересно, вышедшее из строя оборудование – российского производства. В то же самое время, в составе спутника имеются канадские комплектующие от компании MDA, в частности 14 транспондеров С-диапазона и 12 транспондеров L-диапазоне. И, как ни странно, а все они в рабочем состоянии, но из-за выхода из строя российской составляющей спутника, соединение с ними прервано.

Отмечу, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6» был выведен на орбиту в октябре 2014 года, а его срок эксплуатации заявлялся в 15 лет. Однако проработало сие чудо науки и техники всего-то треть срока.

Стоит напомнить, что это уже не первый случай, когда российские спутники не отрабатывают заявленный срок, а порою и вовсе не выходят на орбиту после запуска. А потому, «великая космическая сверхдержава», не смотря на коронавирус и энергетический коллапс, сохраняет тренды под логотипом «фиаско» и в других направлениях, даже околоземных.


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