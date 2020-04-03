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В магазинах Минска выросли цены

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  • 3.04.2020, 22:32
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В магазинах Минска выросли цены

Только чеснок подорожал до 15 рублей.

Во время эпидемии в магазинах Минска выросли цены. «Радыё Свабода» посмотрело, что подорожало больше всего и с чем это связано.

3 апреля посетители минских магазинов неожиданно заметили, что цены на многие товары изменились. Еще 31 марта килограмм лимонов в еврооптовской доставке стоил 6,99 - сейчас лимоны там продают за 8 рублей 79 копеек. Рост сразу на 1,8 рубля. В центре Минска лимон можно купить даже по 11,99 рублей за килограмм.

Больше всего в магазинах подорожали имбирь и чеснок. Чеснок в минской «Короне» уже продают почти по 15 рублей. Отметим, в феврале чеснок стоил 8,3 рубля.

Имбирь в магазине «Рублевский» стоит 33,99 рубля, в магазине Spar дешевле - 24,99 рубля.

Цены на другие товары также изменились. Килограмм свинины (лопатка) еще 19 марта стоил 7,99 рубля. Сейчас - 8,7 рубля за кило. В конце марта килограмм рыбы дорадо в минской «Короне» стоил около 20 рублей, сейчас - 21 рубль.


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