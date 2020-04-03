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МВФ и ВОЗ: Выбор, что спасать: жизни людей или экономику - ложная дилемма

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  • 3.04.2020, 22:36
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МВФ и ВОЗ: Выбор, что спасать: жизни людей или экономику - ложная дилемма
Фото: Reuters

Страны, решившие спасать не людей, а экономику, проиграют.

Продолжается распространение вируса COVID-19 в мире, и страна за страной сталкивается с необходимостью сдерживать распространение вируса ценой остановки своей общественной жизни и экономики, пишет tut.by.

Но выбор, что спасать: жизни людей или экономику — это ложная дилемма. Сохранение вируса под контролем — необходимое условие для сохранения средств к существованию, об этом говорится в распространенной МВФ в пятницу статье главы МВФ Кристалины Георгиевой и гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса.

— Наш общий призыв к политикам, особенно в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах, заключается в том, чтобы признать, что защита общественного здоровья и возвращение людей на работу идут рука об руку, — говорится в тексте.

ВОЗ находится на переднем крае этого кризиса в силу своего мандата, как и МВФ. Вскоре после того как COVID-19 начал распространяться по всему миру, спрос на финансирование МВФ резко вырос.

Никогда за 75-летнюю историю учреждения не было так много стран — 85, — нуждающихся в чрезвычайном финансировании МВФ.

— И это финансирование предоставляется в рекордно короткие сроки: первые проекты уже одобрены, а средства выделяются на то, чтобы поддержать страны, у которых резко увеличились финансовые потребности в условиях внезапного падения экономической активности и доходов.

При этом МВФ и ВОЗ просят сделать расходы на здравоохранение приоритетом.

Выплата зарплаты врачам и медсестрам, поддержка больниц и отделений неотложной помощи, создание временных госпиталей, покупка защитного снаряжения и необходимого медицинского оборудования, проведение кампаний по информированию общественности о простых мерах, таких как мытье рук, — это важные инвестиции для защиты людей от пандемии, уверены эксперты

При этом такая поддержка может и должна сопровождаться поддержкой общеэкономических приоритетов, необходимых для сокращения безработицы, минимизации банкротств и, со временем, обеспечения восстановления.

— Они дополняют, а не заменяют расходы на здравоохранение и нацелены на оказание целевой поддержки наиболее пострадавшим домохозяйствам и фирмам, включая денежные переводы, увеличение пособий по безработице, соцпособий. Мы понимаем, как трудно найти правильный баланс. Экономическая активность резко падает, поскольку инфекции и меры по борьбе с пандемией влияют на работников, фирмы и цепочки поставок, ведут к потере рабочих мест и неопределенности, а падение цен на нефть поражает экспортеров.

Однако МВФ и ВОЗ убеждены, что чрезвычайное финансирование может помочь только в том случае, если страны достигнут этого баланса. ВОЗ может помочь в жизненно важных областях, таких как обеспечение производства и доставка предметов медицинского назначения нуждающимся. МВФ обещает удвоить объем выделяемых ресурсов с 50 млрд долларов до 100 млрд долларов. Общий объем ресурсов, который фонд готов мобилизовать, 1 трлн долларов, обеспечивается благодаря решительным действиям его членов.

МВФ также предпримет шаги по сокращению затрат на обслуживание долга своих самых бедных членов через Фонд помощи в ликвидации последствий катастроф, для которого доноры предоставляют грантовые ресурсы. МВФ и Всемирный банк также выступают за кредитные каникулы по долгам самых бедных стран на период, пока мировая экономика парализована пандемией.


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