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Муж умершей от коронавируса минчанки: Она никуда не ездила, только ходила за рецептом в поликлинику

  • 3.04.2020, 22:53
Муж умершей от коронавируса минчанки: Она никуда не ездила, только ходила за рецептом в поликлинику

Сейчас сам Евгений Деревянко находится в больнице, как контакт 1-го уровня.

В Минске умерла 67-летняя Ольга Деревянко, у которой тест на коронавирус показал положительный результат. Подробности «Радыё Свабода» рассказал ее муж Евгений Деревянко, который сейчас находится в 1-й клинической больнице.

О том, что его жена заразилась коронавирусом, он узнал после ее смерти.

«Моя жена вообще болела, были проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет. 29 марта она почувствовала себя неважно, а ночью поднялась температура, было подозрение на пневмонию. Днем пришел доктор, отправил ее в больницу, на скорой увезли. Она находилась в больнице полтора дня. Менее чем через сутки она попала в реанимацию. В час ночи со вторника на среду она умерла в реанимации. Потом мне сказали, что у нее положительный тест на коронавирус».

Евгений Деревянко говорит, что никто никуда не ездил, перед этим его жена ходила только за рецептом к врачу в поликлинику:

«Я ездил на метро, автобусе, троллейбусе, поэтому скорее я могу вирус подхватить. Или, может быть, она заразилась в поликлинике. Есть вопросы. Но в целом пандемия, вот и все дела».

Что врачи написали о причинах смерти женщина?

«Они также не знали про результат теста, это же было уже после смерти. В документах говорится о сердечной недостаточности, ее реанимировали и отек легких. Меня уверили, к этому вирусу она не имеет отношения. Потом уже про тест узнали».

Сегодня умершую кремировали, говорит Евгений, «без посторонних».

Все, что произошло, было для него «совершенно неожиданным».

«Когда ее принимали в больницу, температура упала до 37,1. Она была весела, пока сдавала анализы, пока ее оформляли. Не успевали позвонить дочери, шутили. А уже через 1,5 дня ее не стало. Это было так неожиданно, что не дай Бог никому».

Евгений Деревянко теперь находится на карантине как контакт 1-го уровня. Он говорит, что чувствует себя «более или менее нормально» и ожидает результатов теста на коронавирус. Тест делается три дня.

«В палате три человека, условия нормальные, есть горячая вода, туалет. Дают пару каких-то таблеток в день, а если температура, то парацетамол».

В больницу он попал после того, как стали известны результаты теста на коронавирус. Ему позвонила заведующая поликлиникой и пригласила на обследование.

«Она послушала легкие, измерила температуру. Температура была нормальной, легкие чистые — я пошел домой на карантин. Но когда температура поднялась, вызвал скорую помощь и меня отвезли в больницу».

Евгений Деревянко говорит, что чувствует себя хорошо, хотя температура есть. Ему 65 лет, он работает концертмейстером в Университете культуры и искусств.

«Когда узнал о коронавирусе жены, то рассказал всем. Все с нетерпением ждут, когда объявят результат моего теста. Пошел уже третий день. Тест взяли в среду вечером, а сегодня уже пятница. Тут еще четыре раза брали мазки с носа и горла».


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