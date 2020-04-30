«Я могу многое»: Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию 1 30.04.2020, 7:44

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ФОТО: JIM LO SCALZO / EPA

Президент США сделал новое заявление о вине Пекина в распространении COVID-19.

Американский президент Дональд Трамп обвиняет в глобальной пандемии Китай. Об этом сообщает Reuters после общения с лидером США.

В интервью агентству в Овальном кабинете Трамп жестко говорил о КНР и сказал, что рассматривает различные варианты с точки зрения последствий для Пекина из-за вируса.

«Я могу многое», – добавил Трамп. По словам журналистов, американский президент возлагает на Китай вину за глобальную пандемию, которая унесла жизни по меньшей мере 60 тысяч граждан США и привела экономику страны к глубокой рецессии, ставя под угрозу еще один четырехлетний срок президентства Трампа.

По мнению Трампа, Китай «сделает все», чтобы не дать ему победить на следующих выборах, в то же время КНР поддерживает его оппонента Джо Байдена.