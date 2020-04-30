Монахиня Свято-Елисаветинского монастыря: Все грустно, есть еще сестры, заболевшие коронавирусом 30.04.2020, 8:09

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Иллюстрационное фото

Официальной информации о карантине в монастыре до сих пор нет.

Пока белорусскими властями официально сообщается о двух заболевших монахинях в Свято-Елисаветинском монастыре, пишет kp.by. Издание ВВС сообщило, что их на самом деле почти 100 из 130 жительниц монастыря.

- Честно вам сказать? Все грустно. До 15 мая у нас будет строгий карантин. Уже сделали рассылку всем работникам. Выяснилось, что есть еще сестры, заболевшие коронавирусом, - рассказала «Комсомолке» одна из монахинь Свято-Елисаветинского монастыря. - У меня отрицательный результат теста. У монахини, которая живет со мной в келье, тоже.

Пока на сайте монастыря информации о карантине и о том, что есть еще заболевшие, нет.

При этом журналистам в монастыре уточнили, что на данный момент известны еще не все результаты тестов.

Напомним, официально сообщалось, что в Свято-Елисаветинском монастыре всего две монахини, у которых подтвердился коронавирус.

Архиепископ Новогрудский и Слонимский в больнице, но идет на поправку

Журналистам стало известно, что в больнице находится архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий. Его госпитализировали прямо с пасхального богослужения в Жировичах.

- Во время службы ему стало плохо, - подтвердил председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин.

- Каково его состояние?

- У меня нет свежих данных. Но если судить по тому, что пишет пресс-служба епархии, владыка идет на поправку.

Как сообщалось ранее, в Жировичах тоже есть люди, заразившиеся коронавирусом. Это преподаватели, студенты, монахи, трудники монастыря.

- Много людей лежит в больнице. На 28 апреля, слава богу, тяжелых больных не было. Монастырь закрыт до 10 мая. Закрыт для посещений и Ляденский Свято-Благовещенский мужской монастырь (его посещал на Пасху президент. - Ред.), - уточнил Сергий Лепин.