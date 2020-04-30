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Мать выпускницы – министру образования: У меня нет запасных детей

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  • 30.04.2020, 8:15
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Мать выпускницы – министру образования: У меня нет запасных детей

Жесткие вопросы к ведомству Игоря Карпенко.

«Если бы моя дочь не выпускалась в этом году из школы, я бы наблюдала за поведением Министерства образования с ведром попкорна», - пишет мать школьницы выпускного класса Татьяна Гусева в статье на сайте «Салідарнасць».

«Но средний балл аттестата при поступлении никто не отменял, поэтому хочу спросить министра образования Игоря Карпенко: «Что происходит в вашем ведомстве?»

Для начала напомню, как развивались события в этом увлекательном сериале.

Серия первая, в которой Минобр объясняет, что оценки за три четверти поделят на четыре

25 апреля. Первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова во время горячей линии объяснила, как будут аттестовывать школьников, которые в связи с эпидемиологической ситуацией остались учиться дома.

При выставлении годовой оценки суммируются оценки за те четверти, когда учащийся ходил в школу, и сумма делится на четыре. Например, ваш сын — отличник по математике, у него три десятки в первых трех четвертях. Во время четвертой четверти вы решили оставить его дома. Значит, его годовая оценка будет равна 7,5 (30÷4=7,5).

Серия вторая, в которой школьников, которые остались дома, собираются отправить на аттестацию

27 апреля. Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович в эфире СТВ ответил на вопрос, как будут аттестовывать тех детей, которые не пошли в школу.

Он заявил, что дети должны прийти на аттестацию.

— Аттестацию мы планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся. Но в обязательном порядке, это системное решение уже принято, реализуется, мы будем фактически устранять возможность для массовых скоплений людей.

Серия третья, в которой Минобр говорит: если ваш ребенок не ходит в школу, его не аттестуют за 4-ю четверть

29 апреля. В Минобразования подтвердили информацию о том, что детей в четвертой четверти будут аттестовать по следующей схеме:

Такую схему озвучили учителям. Фото: страница Александра Луцевича в Facebook

Те дети, которые не вышли после весенних каникул на занятия и остались дома по заявлению родителей, не будут аттестованы за четвертую четверть. Учреждение образования доводит до школьников учебный план, но в классном журнале ставится отметка «н».

«Аттестация за год осуществляется по результатам трех четвертей», — говорится в документе, который получили школы. То есть сложат оценки за три четверти и разделят на три.

Вам понятно? Мне — нет. Каким образом будут выводить годовую оценку по истории Беларуси моей дочери-одиннадцатикласснице, если этот предмет в учебном году начали изучать только в третьей четверти? По одной оценке аттестовывать будете? Это вообще законно?

«Уважаемый» Игорь Васильевич Карпенко, у меня нет запасных детей, поэтому в ситуации, когда количество больных коронавирусом в стране растет на 800-900 человек в сутки, моя дочь остается дома.

Аттестация за три четверти, по сути, лишает школьников возможности исправить оценки. Предложенная министерством схема вынуждает отправить в школу родителей выпускников, для которых важен высокий балл аттестата.

Вы ставите нас перед выбором: здоровье ребенка или оценки. Это выглядит как наказание для непослушных родителей. И для учителей, которые отрабатывают две смены — в школе и дома, рассылая задания учащимся, которые не посещают школы.

Ситуация с COVID-19 в Беларуси вызывает озабоченность ВОЗ, эксперты которой рекомендуют перейти на удаленную работу и дистанционное обучение. Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая также призывает белорусов оставаться дома, чтобы остановить распространение инфекции.

Неужели сложная эпидемиологическая ситуация не является основанием для того, чтобы решить вопрос с аттестацией учащихся в их пользу? Проблема решается просто: дайте возможность учителям оценивать работы школьников дистанционно и выставлять оценки в журнал. Сохраните здоровье детям и учителям!».


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