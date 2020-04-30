Врачи рассказали правду о ситуации с коронавирусом в России 30.04.2020, 8:41

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Фото: DPA

Медики признались, в каких условиях им приходится бороться с COVID-19.

Основной фронт борьбы с коронавирусом в России сейчас в Москве. В российской столице уже более 50 тысяч заболевших. Но число инфицированных COVID-19 в регионах страны тоже постепенно увеличивается: кто-то ездил за границу, кто-то приехал к родственникам из крупных городов. Опрошенные Deutsche Welle медицинские работники подтвердили, что во многих российских городах существует острый дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) и тестов на коронавирус. Часть комментариев в этом тексте анонимные - имена изменены, так как медики боятся увольнений.

Дмитрий Серегин, фельдшер "Скорой помощи", Орел:

Защиты, конечно, не хватает. Очень часто едем к больному, имея лишь маску, перчатки и очки. Спецзащита положена только для вызовов от подтвержденных коронавирусных больных. Она хранится на центральной станции, и ее очень мало. На обычный вызов, даже с подозрением на пневмонию, такой костюм не получить. Лично я еще не возил пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, но это лишь вопрос времени.

Насчет нехватки СИЗ претензий к руководству нет, ведь все мощности идут в города-миллионники. Даже по тендерам нельзя купить все необходимое. Но для нас это слабое утешение, ведь рано или поздно это приведет к заражению медперсонала.

Плюс смущает вранье: недавно местные ребята, которые занимаются 3D печатью, изготовили и привезли нам на "скорую" 100 щитков для лица. Их можно использовать вместо очков, которые всегда заканчиваются. Я лично встретился с парнями, поблагодарил. Оказалось, они уже пытались передать их через местный департамент здравоохранения. А там ответили: "У нас всего хватает". В этот момент мне от досады захотелось кого-нибудь оттуда стукнуть. Так что если волонтеры завезут на станцию "Скорой помощи" хоть 100 костюмов или респираторов, которых вообще нигде не найти, мы с благодарностью примем.

"Скорая помощь" доставила больного в одну из московских клиник

Но самая большая проблема - с тестированием врачей на коронавирус. Такой анализ все потенциально контактные медики должны сдавать не реже одного раза в неделю. Но некоторых, включая меня, вообще не тестировали или тестировали раз в месяц. Коллектив у нас молодой, можем и без симптомов переболеть коронавирусом. Но что будет с нашими пациентами? По сути, это же итальянский сценарий, когда врачи становятся источниками разнесения инфекции. Очень жалко пожилых людей и хронических больных, они оказались заложниками ситуации. По этому поводу мы уже обращались в местные СМИ, и вроде процесс тестирования пошел быстрее. Но я все равно изолировался от своих пожилых родных, переехал пожить к своей девушке.

Игорь (имя изменено), врач-рентгенолог, Тверь:

Я делаю компьютерную томографию (КТ) пациентам с подозрением на COVID-19 в двух тверских больницах. В принципе, работы много и там, и там. В один день помню с утра лежали десять человек, а к вечеру - уже пятьдесят. Врачи тоже болеют - например, у нас лежат наши коллеги из соседней больницы. Защитные костюмы есть, но я бы не сказал, что мы шикуем. Аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) тоже вроде пока хватает, обещали купить второй аппарат КТ.

Я ходил в так называемую "грязную зону", где непосредственно находятся пациенты с COVID-19. Знаю, есть клиники, где люди по 12 часов работают в памперсах. Но у нас врачи в среднем работают по 4-6 часов. Две бригады чередуются в течение суток. Лично для меня самое тяжелое - это маска. Она очень сильно давит и запотевает. А я еще ношу очки, так что потеет все. Главное - это правильно раздеться. Бронхоскопия и момент раздевания - самые частые случаи, когда заражается персонал.

Что будет потом - не знаю. Пик заболевания в области еще точно не пройдет. Я сужу по дополнительному открывшемуся для коронавирусных пациентов пятиэтажному корпусу. Он еще не заполнился. Очень ждем путинских надбавок для врачей, которые он пообещал по телевизору. Вижу, что все медработники переживают по этому поводу - внутренне готовы быть обманутыми.

Строящийся недалеко от Москвы госпиталь для больных COVID-19

Ольга (имя изменено), фельдшер в бригаде "Скорой помощи" во Владимире:

Мне очень жаль пациентов нашего города, потому что у них почти не берут мазки на коронавирус. Местная "Единая Россия" пытается говорить, что у нас все хорошо, но ничего хорошего у нас нет. Чтобы добиться теста на коронавирус, надо поднять на уши всех своих знакомых со связями в городских органах.

Про КТ я вообще молчу - его просто не делают, пропуская тем самым бессимптомных больных. Людей не лечат, отпускают домой, а через несколько дней наши же бригады привозят их обратно в больницу, но уже в тяжелейшем состоянии. Мы жаловались на это, но в ответ тишина.

С защитой - отдельная история. Сначала выдали обычные хирургические халаты. Мы показывали приказ Минздрава №198н, где точно прописаны, какие должны быть костюмы и респираторы. Нам отвечали: "Не преувеличивайте, не нойте, все у вас есть". Мы дошли до местного Роспотребнадзора, сказали, что будем обращаться к Мишустину. Через 2-3 дня поступили костюмы. Но к ним нет инструкции, как пользоваться, да и они вроде как для лакокрасочных работ предназначены. Единственное, что смогли найти. Нужных респираторов мы так и не добились. Знаю, что есть врачи, которые боятся жаловаться. На нас в больнице врачи чуть ли не со слезами на глазах смотрят: "Как вы добились всех этих защитных средств?". Да потому что не надо преуменьшать свои проблемы. Надо объединиться и трубить, учить приказы и требовать все, что по ним положено.

"Скорая помощь" у здания инфекционной больницы в Санкт-Петербурге

С пациентами отдельная история. Нам уже стали на каждом вызове выговаривать,что мол, люди дома без денег сидят и хлеб черствый доедают, а медикам должны за что-то доплачивать. Да никаких денег не будет: уже пришел официальный приказ, что доплата положена только за время, проведенное с пациентом с ОРВИ и COVID. Мы посчитали, получилось где-то 78 рублей за час. А Путин так громко заявлял по телевизору, и вот до чего мы опустились. Прямо хочется лозунг сделать: "Подавитесь вы своими 78 рублями". Лучше бы мазки брали и оборудовали нас томографом.

Валентин (имя изменено), врач в областной больнице Костромы:

Пока в городе официально зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом. Для лечения подтвержденных случаев выделили отдельную больницу. В нашу же поступают все подряд. Если обычная пневмония вызывает подозрения, кладут в изолированный бокс и обследуют. Чтобы туда войти, есть комплект защиты - одноразовый халат, шапочка, бахилы и маска. Очков нет. И этот комплект один на весь корпус.

Руководство ведет себя так, словно в нашу больницу коронавирус никогда не придет. Думаю, просто экономят. В начале месяца выдали пакет с масками - 20 штук на троих, а дальше мы сами шили маски из марли. Конкретно у нас сшила медсестра и продала по пятьдесят рублей за штуку. В конце рабочего дня отдаем их стирать санитаркам.

Владимир Перлухин, врач в больнице Клетнянского района Брянской области:

Я лечу пневмонию 28 лет. Первым пациентом с COVID-19 в нашем районе стал мужчина, к которому дочка приехала из Москвы отпраздновать свой день рождения. Но этот факт он скрыл, а в больнице никто не готовился к такому. Мужчину просто госпитализировали с пневмонией, даже тест поначалу не хотели брать, но я настоял. Пока мы ждали результат, больной просто лежал на втором этаже в обычной палате. У нас это проходной двор: там ходят врачи со всех отделений, даже бухгалтерия. Это минимум 100 контактов.

Через два дня подтвердился коронавирус, пациента увезли в Брянск. Администрация посовещалась, что делать с больницей, придумала: меня как лечащего врача и кастеляншу, которая мыла пол в палате зараженного, решили запереть в больнице на карантин. Мол, мы больше всех контактировали. А остальных отправили домой. Фактически, нас насильно лишили свободы, я уже обратился в прокуратуру.

В этом непродезинфицированном после пациента отделении мы с кастеляншей провели два дня. Спать было очень холодно, горячей воды не было, нас не кормили. Обогреватель и продукты нам привезли мои коллеги из частной клиники Брянска. Огурцы, помидоры, кто что передаст. Полицейские приходили и в окошко фотографировали, мол, мы на месте, не нарушили карантин. Мне это надоело, я записал видеообращение и объявил голодовку. Только тогда нас выпустили. У меня отрицательный тест на коронавирус, сейчас я дома на карантине. Видимо, позже меня с этой работы уволят.