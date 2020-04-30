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Фотофакт: Репетиция парада в Минске сорвалась

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  • 30.04.2020, 8:47
  • 2,528
Фотофакт: Репетиция парада в Минске сорвалась
Фото: svaboda.org

Военных больше часа продержали в плотно забитых автобусах.

На 29 апреля в Минске была запланирована репетиция парада к 9 мая с перекрытием движения по улице Машерова, сообщает «Радыё Свабода».

Участников тренировки начали привозить на военных автобусах на стоянку возле парка Победы в 21.00. После совещания с участием нескольких десятков человек репетицию не стали проводить. В 22.15 автобусы с военными, с интервалом в одну минуту, начали уезжать.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что коронавирус поразил роту почетного караула спецназа внутренних войск МВД, принимающую основное участие в подготовке парада.


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