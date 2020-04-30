Глыба: человек, который прославился накануне своего 100-летия 4 30.04.2020, 9:15

2,089

С днем рождения, сэр Том!

Мур. Том Мур. Участник второй мировой. После войны – инструктор в танковых войсках и мотогонщик.

Еще в начале апреля о существовании Мура знали лишь его родные и близкие. Но к концу месяца он приобрел всемирную известность, пишет «Салідарнасць».

99-летний ветеран объявил личную битву пандемии коронавируса. Он устроил акцию по сбору средств для сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS). Мур объявил, что 100 раз обойдет вокруг своего сада, чтобы собрать пожертвования в размере 1000 британских фунтов.

Для человека его возраста, к тому же недавно перенесшего перелом бедра сотня таких кругов – это отнюдь не легкая прогулка. Люди по всему миру впечатлились поступком Мура после того, как о его благотворительном марафоне рассказали медиа. В итоге было собрано около 29 миллионов фунтов.

Том на этом не остановился. Вместе с популярным британским тенором Майклом Боллом он исполнил легендарную песню «You'll Never Walk Alone» («Ты никогда не будешь один»). Бэк-вокалистами стали сотрудники NHS.

Эта запись взлетела на первые места в главных британских хит-парадах. Все доходы от продаж опять же поступят врачам и больным, пострадавшим от COVID-19.

30 апреля Тому Муру исполнилось 100 лет. Сегодня его ждёт повышение в воинском звании. Над домом Мура пролетят самолеты времен второй мировой. И этот человек, безусловно, заслужил рыцарский титул.

Всем тем, кто испытывает трудности в данный момент: облака уйдут, и солнце снова засияет.

История Тома Мура учит двум простым, но чрезвычайно важным вещам:

Никогда не бывает «слишком поздно», чтобы совершить Поступок;

Солидарность творит чудеса.

С днем рождения, сэр Том!