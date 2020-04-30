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В древнем храме нашли невидимые произведения искусства

  • 30.04.2020, 9:23
  • 2,046
В древнем храме нашли невидимые произведения искусства
Иллюстрационное фото

Необычное открытие произошло в святилище Осириса в Карнаке.

Археологи обнаружили в египетском храме Осириса в Карнаке скрытую полихромию — слой красок, использующихся в древности для создания произведений искусства и декорирования архитектурных элементов и скульптур. Об открытии сообщается на сайте Nauka w Polsce.

Исследователи изучили постройку храмового комплекса, которая посвящена богу загробного мира Осирису и построена в VII веке до нашей эры, в конце эпохи XXV династии, во времена правления фараона Тахарки.

Ученые воспользовались различными методами, в том числе ультрафиолетовой флуоресцентной фотографией, инфракрасной рефлектографией и индуцированной инфракрасным излучением люминесценцией в видимом свете, которая и позволила выявить невидимые невооруженным глазом синие краски.

Здание, которое изучили археологи, состоит из двух смежных комнат, в одной из них изображался мир живых, а в другой — загробный мир. Исследования показали, что постройка являлась частью крупного храма, состоящего из большего количества помещений.

Египетский синий — один из древнейших синтетических красителей, который получают при нагревании смеси карбоната кальция и диоксида кремния до 800-1000 градусов Цельсия. Его часто использовали для украшения архитектурных элементов, создания изображения и других целей, однако к настоящему времени полихромия почти полностью исчезла.


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