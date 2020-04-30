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«Скорые» забирают людей из новых очагов коронавируса в Минске

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  • 30.04.2020, 9:26
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«Скорые» забирают людей из новых очагов коронавируса в Минске
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: RFE/RL

Опубликованы фото из столичных эпицентров инфекции.

Новые фотофакты из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста». Медики проверяют зараженных Covid-19, находящихся на самоизоляции, на улицах Гикало, Никифорова, Рокоссовского. Некоторых – тех, у кого состояние ухудшилось – госпитализируют. Так, из дома на улице Гикало, 26, забрали мать с ребенком. Нескольких человек забрали из 11-й городской поликлиники на улице Никифорова, 5.

По сообщениям читателей канала, «скорые» продолжают забирать жителей из эпицентров распространения заражения в Минске – микрорайонов Юго-Запад, Курасовщина, районов улиц Воронянского, Логойский тракт и Ангарской.

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