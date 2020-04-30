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Польша продлила запрет на въезд иностранцев до 13 мая

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  • 30.04.2020, 9:36
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Польша продлила запрет на въезд иностранцев до 13 мая

Решение подписал министр внутренних дел и администрации.

Соответствующее решение подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьски, сообщила пресс-служба ведомства.

Въезжать могут супруги и дети граждан Польши, обладатели карты поляка, лица, имеющие дипломатический статус, иностранцы с видом на жительство либо разрешением на работу и некоторые другие категории.

По данным польского Минздрава на вечер 29 апреля, в стране выявлено 12 640 инфицированных COVID-19 (+225 за последние сутки), умерло 624 человека (+18). Выздоровело 3025 человек. Протестировано 281,7 тыс. человек. Для сравнения, в Беларуси эти показатели на утро среды составляли 13 181, 84, 2072 и 168 986 соответственно.

Польша закрыла границу 15 марта — сначала до 24 марта, затем до 13 апреля и до 3 мая.


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