Колоссы на глиняных ногах 2 30.04.2020, 9:48

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Фото: amkodor.by

Как переживут кризис «Амкодор» и «Белшина»?

Портал финансового рынка продолжает выдавать чрезвычайно интересную информацию о знаковых предприятиях Беларуси. На этот раз редкой финансовой информацией поделились лидеры отраслей — «Амкодор» и «Белшина», пишут banki24.by.

Основной вид деятельности ОАО «Амкодор — управляющая компания холдинга» — это производство погрузчиков. Компания сократила выручку со 162,8 до 105,4 млн BYN и нарастила убытки от реализации продукции — с 15,1 до 26,9 млн BYN.

Конечный финансовый результат «Амкодор» тоже оказался с минусом: чистые убытки — 62 млн BYN в 2018-м и 43,9 млн BYN в 2019-м. Непокрытый убыток компании вырос за 2019 год с 75,7 до 119,6 млн BYN.

Также к началу 2020 года «Амкодор» имел значительные обязательства по кредитам и займам: 129,6 млн BYN по долгосрочным и 43,3 млн BYN по краткосрочным. Краткосрочная часть долгосрочных обязательств достигла 117,5 млн BYN.

Аудиторское заключение по отчетности «Амкодора» содержит раздел «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности». Независимые аудиторы заключают, что предприятие имеет чистые убытки, непокрытый убыток, чистые активы меньше уставного фонда, а краткосрочные обязательства больше краткосрочных активов.

По мнению аудиторов, это указывает на «ухудшение платежеспособности аудируемого лица, которая может поставить под серьезное сомнение способность лица погашать свои обязательства своевременно».

ОАО «Белшина» производит резиновые шины, покрышки и камеры. Выручка «Белшины» упала с 785,3 до 686,2 млн BYN, а прибыль от реализации продукции — с 22,5 до 1,96 млн BYN.

С 2016 года «Белшина» терпит чистые убытки. Чистый убыток за 2019 год составил 39,8 млн BYN против 131,3 млн BYN в 2018-м. Из-за убыточной работы непокрытый убыток предприятия к началу 2020 года достиг 273,2 млн BYN.

«Белшина» много должна по кредитам и займам: 222 млн BYN по долгосрочным и 342,7 млн BYN по краткосрочным. Также имелись обязательства по краткосрочной части долгосрочных долгов — 316,4 млн BYN.

Так же, как в случае с «Амкодором», в аудиторском заключении по отчету «Белшины» есть раздел «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности».

В этом разделе аудиторы указывают на наличие чистых убытков, непокрытого убытка и превышение краткосрочных обязательств над краткосрочными активами.

По мнению аудиторов, есть существенная неопределенность, которая «может вызвать значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно».