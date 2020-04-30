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«Скорые временно убрали, но при этом похороны проходили по расписанию»

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  • 30.04.2020, 9:59
  • 6,433
«Скорые временно убрали, но при этом похороны проходили по расписанию»
Фото: sb.by

В Столбцах перед приездом пропагандистов БТ пытались скрыть правду о вспышке коронавируса.

Перед приездом пропагандистов БТ от здания Центральной районной больницы в Столбцах отогнали все «скорые», сообщает телеграм-канал «Баста».

«29 апреля в Столбцы приезжало БТ. Такой серьезной уборки в городе я не видел никогда. Разметку возле Центральной районной больницы кисточками рисовали. Ни одной «скорой» не видел, но при этом похороны проходили по расписанию», - рассказал житель Столбцов.

«Приезжала съемочная группа Белорусского телевидения в Столбцы. Снимали возле ЦРБ, откуда заблаговременно отогнали все «скорые». Очередь из родственников госпитализированных у главного входа убрать не получилось, но ее вряд ли покажут. На кладбище журналисты так и не поехали, хотя их и приглашали. Вчера за день – около десятка новых могил при том, что часть умерших хоронят в деревнях района».

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