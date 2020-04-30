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У вируса нет ушей

  • Юрий Пшенник
  • 30.04.2020, 10:23
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У вируса нет ушей

Приказы Лукашенко он выполнять не станет.

В условиях отсутствия даже «мягкого» карантина в нашей стране и проведения неуместных сегодня массовых мероприятий, вариант неблагоприятного сценария развития пандемии является наиболее вероятным. Уже сегодня по количеству зараженных на миллион населения мы превосходим среднемировые показатели. И это исходя из данных нашего Минздрава (которым доверяют далеко не все). Пик эпидемии еще не пройден. Есть, однако, основание ожидать, что в течение месяца или двух, пандемия все же пойдет на спад. Но, как верно заметила Ангела Меркель, до появления вакцин эпидемия не закончится, посему и не следует расслабляться. В общем, «психоз» рано или поздно закончится. И тогда вопросы экономики действительно выйдут на первый план. А она у нас далеко не в блестящем состоянии.

Падение экономики Беларуси в 2020 году может составить 3,3%, а на ее восстановление потребуется не менее 2-х лет, говорится в обновленном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития. Насчет того, что восстанавливаться мы будем не один год, аналитики ЕАБР, видимо, правы. Если вообще восстановимся со старой структурой экономики. Некоторые экономисты, в частности Александр Обухович, считают, что не восстановимся никогда. А вот цифры падения, как мне кажется, излишне оптимистичны. Во всяком случае, некоторые независимые экономисты определяет куда более серьезную глубину падения.

Власть, вроде, и понимает ситуацию и даже некие ЦУ выдает. А. Лукашенко в частности требует безусловного выполнения прогнозных социально-экономических показателей. «Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть», – заявил Лукашенко на днях. Спасать по традиции планируется исключительно тех, кого уже «спасли и сохранили», то есть наиболее убыточные госпредприятия. Все еще живой, но не ассоциированный с государством бизнес, никакой поддержки не получит. «Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет», – резюмировал Лукашенко. Вот такая «стратегия» якобы спасения загибающейся экономики.

Наша власть любит говорить, что у нас открытая, экспортоориентированная экономика. С этим вполне можно согласиться. Стоит только добавить, что наша экономика в еще большей степени импортоориентирована и очень сильно завязана на внешних партнеров. Но ни для кого из них решения «всебелорусских собраний» и цифры пятилетних планов не являются обязательными к исполнению. Хотя наш лидер время от времени требует от России чего-то подобного. И по отношению к остальному миру нечто подобное тоже часто говорится. Дескать, весь мир не прав сегодня в своем «психозе», и только мы поразительно правы.

В действительности решения «собраний» и планы «пятилеток» ни разу не были исполнены в точности даже в нашей собственной стране. Тем более никто не станет принимать их к сведению вне ее. А если спрос на нашу продукцию не соответствует всем этим «грандиозным планам», то к чему тратить средства на производство товара с пониженным спросом? Это риторический вопрос, видимо. В настоящих условиях приказы типа «все планы и решения собраний должны быть выполнены» не является спасительны для экономики, и даже наоборот.

Реально адекватные меры находятся вне решений «всебелорусских собраний» и оптимистичных пятилетних планов. Даже на момент создания этих программ в них мало учитывалась реальная экономическая ситуация, а сейчас не учитывается в принципе. Слишком сильно все поменялось с того времени. Власть этого то ли не понимает, то ли категорически не хочет понимать. Таким же образом, как не желает верить в реальность коронавируса, продолжая считать его массовым психозом. Конечно, можно объявить, что коронавируса нет, что в Беларуси от него никто не умер и не умрет. Но на реальную ситуацию это не повлияет никак. У вируса нет ушей, он не запуганный белорусский чиновник и выполнять приказы «вождя» не станет.

Аналогично и с экономикой. Можно запретить ВВП падать, можно сменить правительство, если ВВП все же упадет, но на реальную ситуацию это не повлияет. ВВП продолжит падение, если и не предпринимать никаких адекватных мер по оздоровлению экономики и по адаптации экономической системы к новым условиям. А наша власть таких мер не предпринимает и не собирается предпринимать, судя по высказываниям Лукашенко.

Существуют законы природы и экономики, которые от человеческих решений зависят в очень незначительной степени и разносам верховного командования не подчиняются. Экономика пятилеток и «всебелорусских собраний» сегодня окончательно стала нежизнеспособной. Пока же создается впечатление, что наша власть искренне верит, что мир вот-вот осознает свою неправоту, поймет правильность нашего «уникального пути» и начнет корректировать свою политику сообразно этому пониманию.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»


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