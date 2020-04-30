Экс-советник Путина: Африка справится с инфекцией коронавируса лучше, чем Россия 3 30.04.2020, 10:20

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Андрей Илларионов

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Глава Кремля ничего не понимает об эпидемии.

Такое мнение в авторской программе главного редактора интернет-издания "Гордон" Алеси Бацман выразил бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

"Я гляжу на то, как все происходит сейчас не только в развитых странах мира, но даже в Африке, на континенте, который в течение многих десятилетий находился под ударами разных инфекций. Там государственные деятели приобрели определенный опыт и знания, как бороться с инфекциями, с вирусами. Да, у них не хватает многого – денег, оборудования, технологий. Но у них есть главное – представление о том, какой монстр на них обрушился. Поэтому у меня очень плохой прогноз, заключающийся в том, что Африка справится с инфекцией коронавируса лучше, чем Россия", – сказал он.

Илларионов объяснил это тем, что в Африке "наработан опыт, там есть врачи, которые знают, что делать, знают, как себя вести".

В России, по его словам, президент Владимир Путин "не понимает ничего об эпидемии", сравнивая ситуацию с печенегами и половцами.