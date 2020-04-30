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«Лукашенко несет бред по телевидению в то время, как каждый может умереть»

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  • 30.04.2020, 10:38
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«Лукашенко несет бред по телевидению в то время, как каждый может умереть»
иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Минчанин возмущен, как в Беларуси относятся к пандемии.

«Моя теща умерла, когда объявили, что от COVID-19 умерло 33 человека, - говорит минчанин Сергей. - Я не знаю, входит ли она в этот список, но у нее был коронавирус», передает «Радыё Свабода».

Теща Сергея скончалась 15 апреля. Рассказать свою историю Сергея заставило то, как в Беларуси относятся к пандемии.

«Пожилые люди обычно смотрят телевизор, а там говорят: «Все хорошо, не волнуйтесь, это не болезнь, это психоз, - говорит Сергей. - Хочу сказать, что тот бред, который Лукашенко несет по телевидению, он нес все свои годы во власти. Мы просто не обращали на это внимания. И теперь это затронуло всех, и каждый может умереть».

Из-за семейных обстоятельств Сергей в этой ситуации оказался не вместе со своей семьей. Его жена жила в квартире со своей 74-летней матерью.

«Уговорить тещу никуда не ходить было проблематично, - говорит Сергей. - Она ходила в поликлинику, потому что ей нужны были рецепты на лекарства. Из болезней у нее была аритмия. Когда ей стало плохо, появилось тяжелое дыхание, вызвали скорую и отвезли в больницу».

Сергей со слов жены говорит, что даже тогда, в начале апреля, врачи в спецкостюмах сидели в квартире 40 минут и не могли найти больницу, которая бы приняла женщину. Анализы взяли на месте и у жены, и у тещей. У обеих - положительный результат.

Тещу лечили 10 дней в 10-й Минской больнице.

«Когда ее отвезли в реанимацию, забрали телефон, всю одежду, - говорит Сергей. - После этого ей стало немного лучше, и ее на два дня вернули в обычную палату. Там выдавали телефон на час в день. Но ей все равно стало хуже, и через несколько дней в 5:25 утра позвонили и сказали, что она умерла».

Жену, говорит Сергей, оставили дома.

«Сказали, что если вам не плохо, то сидите дома. В то время еще не было указа, чтобы пациенты со слабыми симптомами оставались дома, - говорит Сергей. - Жену оставили одну в пустой квартире, у нее была температура, пропало обоняние на несколько дней. Ей запретили куда-либо ходить, но ей разрешили ходить в аптеку и магазин. Как человеку, который болеет коронавирусом, разрешают ходить в аптеку и магазин? Утром позвонят из поликлиники, вечером милиция звонила в домофон и попросила помахать рукой из окна».

В таких обстоятельствах похоронить пожилую женщину было настоящей проблемой.

«Потребовалось вскрытие, тест на коронавирус. Все это затянулось на 4 дня, все это время она лежала в морге, - рассказывает Сергей. - Потом никто не мог забрать ее, потому что жена и сын на самоизоляции. Потребовали оплатить гроб, грузчиков, урну, затем ее отвезли на кремацию, а урну отдали вчера».


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