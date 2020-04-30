закрыть
30 апреля 2020, четверг, 11:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Страсти вокруг гречки продолжаются

3
  • 30.04.2020, 10:56
  • 1,185
Страсти вокруг гречки продолжаются

В магазинах сократился ассортимент «проблемной» крупы.

В магазинах сократился ассортимент гречки. Если раньше в больших магазинах на полках было по 6−8 наименований, то сейчас во многих осталось по 2−3. Соответственно и выбор цен уменьшился — берешь не подешевле, а то, что есть. Tut.by узнал в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома, почему гречки стало меньше и почему в продаже осталась не самая бюджетная.

Наименований гречки на полках магазинов стало меньше. К примеру, в одном из Минских гипермаркетов еще месяц назад продавалось 9 наименований этой крупы из России и Беларуси, то теперь осталось только 3. В супермаркете было 6 наименований, сейчас продают всего 2. Сократился из-за уменьшения ассортимента и диапазон цен. Месяц назад упаковку крупы 700 граммов можно было купить и за 1,59 рубля, и за 1,29, а в некоторых сетях и за 1,19, то теперь в этом же магазине такие же по весу пачки стоят, к примеру, 2,48 рубля и альтернатив нет.

В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома сказали, что ассортимент вполне мог измениться.

— Раньше было больше наименований потому, что была возможность свободно поставлять российскую гречку, украинскую. Сейчас из-за закрытых границ с поставками есть проблемы, — рассказывают в ведомстве. — Но гречка сейчас есть везде. Те, кто не может поставить из Украины, берут российскую. Кто не может закупить российскую, торгует, к примеру, белорусской и украинской.

В главном управлении также отметили, что в сокращении ассортимента гречки нарушений нет.

— Важно, чтобы магазины соблюдали ассортиментные перечни (то есть в наличии должно быть обязательное количество наименований гречки, количество которых зависит от площади торгового объекта — прим. авт.). Остальное на усмотрение продавца. Мы проверяем соблюдение ассортиментного перечня. Если в магазине должно быть 2 или 3 наименования гречки, столько и есть.

По поводу цен в ведомстве сказали, что «искусственного завышения нет». Это контролирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

— Гречка входит в перечень социально значимых товаров, и сейчас на нее применяется ценовое регулирование, — отметили в главном управлении. — Торговую надбавку с учетом оптовой ограничили 25%.

Напомним, что в нашей стране с 1 ноября 2019 года было принято решение о временном регулировании оптовых и торговых надбавок на гречку. Эти меры приняты для того, чтобы не допустить необоснованного роста цен на этот товар. Сейчас предельная максимальная торговая надбавка не может превышать 25%. Она применяется с учетом оптовой надбавки по отношению к отпускной цене производителя или импортера, которая не должна превышать 10%. Регулировать цены на гречку будут до конца сентября.


популярное за неделю

Мнение

Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина
Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников