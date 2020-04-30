Десять научных объяснений особенностей нашего поведения 1 30.04.2020, 11:05

У всех наших поступков есть основания.

«Популярная механика» рассказывает о научных объяснений особенностей нашего поведения.

10. Отлынивание от замены рулончика

Казалось бы, нет задачи более простой, чем замена использованного рулона туалетной бумаги новым. Но люди упорно забывают это сделать. Как выяснили психологи из Нью-Йоркского университета, дело тут не в лени, а в том, что рутинный процесс не сулит никакой внутренней награды (если, конечно, речь не идет о мелочно-дотошных личностях). Чтобы человеку захотелось выполнить задание, оно должно удовлетворять три психологические потребности: в признании заслуг, в обретении самостоятельности и в сопричасности. Замена рулончика отвечает этим критерям с натяжкой.

9. Желание укусить детеныша

«Такой миленький, так бы и съел!» — эта фраза часто вырывается у вполне адекватных взрослых при виде младенца, котенка или щенка. Ученые пришли к выводу, что запах новорожденного вызывает у людей (в особенности у женщин) выброс гормона удовольствия допамина, и такой же эффект производит вкусная еда. «Мимимишность» ассоциируется с приятным ароматом, а он, в свою очередь, напоминает о пище. Так что связка «увидел хорошенькое — укуси его» вполне обоснована.

8. Неуместный смех

Приступ смеха на похоронах не говорит о нашей черствости или неуважении к усопшему. На самом деле, это признак глубочайшего эмоционального стресса, и наше тело использует смех, как способ снять напряжение. Точно так же хихиканье в момент, когда кто-то падает, поскользнувшись на банановой кожуре, служит сигналом: ничего страшного не случилось.

7. Тяга к психопатам

В чем причина ненасытного интереса человечества к самым отвратительным его представителям? По одной из версий, просмотр фильма или чтение книги о психопате временно освобождает от чувства ответственности и позволяет ощутить себя кем-то, кто думает только о себе. Есть и другое объяснение: психопаты — это разновидность хищников. Информация о них вызывает воспоминания о первобытном существовании, когда человек был одновременно охотником и добычей. С помощью триллера мы будим наше первобытное животное «я», не подвергая себя реальной опасности.

6. Фальсификация знания

Зачастую люди притворяются сведущими в темах, о которых они даже не слышали. Но обвинять их во лжи не всегда справедливо. Сталкиваясь с неожиданным вопросом, мозг начинает просеивать информацию в поисках ответа. Этот процесс вызывает ощущение осведомленности, которое не имеет ничего общего с реальным положением вещей. Добавьте сюда общественное одобрение просвещенности. И реакция: «Да, я в курсе!» возникнет сама по себе.

5. Плач

Ученые опровергают народную мудрость: «Слезами горю не поможешь». Плач возник как сигнал бедствия, который, возможно, дал человеку эволюционное преимущество: ведь бесшумные слезы в отличие от криков не привлекают внимания хищников. Вместе со слезами организм вырабатывает природное обезболивающее лейцин-энкефалин, поэтому после горького плача обычно наступает облегчение.

4. Судороги во сне

Гипнагогические подергивания или сонные судороги бывают у 70% людей. Некоторые ученые считают, что это естественная составляющая перехода от бодрствования ко сну, во время которой нервы дают осечку, путая два состояния. Другая популярная теория объясняет спазмы древним рефлексом, который не позволял нашим предкам-приматам слишком расслабиться и упасть с дерева.

3. Распространение сплетен

Более, чем в 60% случаев взрослые люди беседуют о третьих лицах. А мужчины посвящают сплетням на 32% больше времени, чем женщины. Причина кроется во врожденном желании устанавливать связи с теми, кто рядом в данный момент. И эта потребность может быть сильнее моральных обязательств перед отсутствующими.

2. Увлечение грустными фильмами

Исследователи из Университета штата Огайо выяснили, что просмотр трагедий заставляет задуматься о своих отношениях с близкими, вызывает чувства сопереживания, благодарности, удовлетворенности жизнью. Грустные фильмы повышают выработку гормона окситоцина, который иногда называют «молекулой морали». Он делает нас более заботливыми, благородными и сострадательными.

1. Чувство неловкости во время молчания

Как и многие другие поведенческие модели, мания заполнять паузы разговорами восходит к первобытному желанию принадлежать к какой-то группе и соответствовать ей. Когда нить разговора прерывается, возникают сомнения относительно собственной важности и положения в группе. А во время оживленной беседы мы чувствуем социальное признание. Даже если говорим откровенную чушь.