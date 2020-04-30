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Александр Невзоров: Дальше уже начинаются шапочки из фольги

  • 30.04.2020, 11:06
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Александр Невзоров: Дальше уже начинаются шапочки из фольги
Александр Невзоров

Известный российский публицист рассказал про конспирологию в период пандемии.

― Дальше уже начинаются шапочки из фольги, ― рассуждает российский публицист Александр Невзоров на Эхе Москвы, говоря о массовых обсуждениях «теорий заговоров» на почве появления коронавируса. ― Нет, они (многие граждане, ― прим.) на полном серьезе хотя спиливать эти вышки 5G. Есть такие же абсолютно безумные люди, которые считают, что существует мировой заговор, и из крови младенцев делаются эликсиры молодости для голливудских звезд.

Это абсолютно такой же маразм. Но это не удивительно, потому что не защищены люди хотя бы элементарными естественными знаниями.

И я хотел ответить еще на один вопрос. Вот из тех 146 миллионов вирусологов, которые сейчас населяют Российскую Федерацию, потому что сейчас все большие специалисты, – кому следует верить и к кому можно прислушиваться?

Я думаю, что единственный человек – это у нас главврач Коммунарки, потому что он очень злой, очень въедливый, очень внимательный, прошедший всю эту историю и очень трезвый, конечно. Все его реплики абсолютно лишены каких бы то ни было конспирологических закидонов, они очень трезвы и очень живые.

*

Отметим, накануне главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко высказался: «Лично я за продолжение карантина».


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