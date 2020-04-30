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В Новополоцке от коронавируса умерли четыре человека

  • 30.04.2020, 11:22
В Новополоцке от коронавируса умерли четыре человека
Фото: kp.by

Печальная статистика из Полоцкого района.

На стационарном лечении с коронавирусной инфекций в новополоцкой больнице на 29 апреля находилось 48 человек, из них 39 — жители Новополоцка, сообщает сайт «Новополоцк Сегодня». Также часть больных проходят лечение амбулаторно, ранее сообщалось о 10 таких пациентах, а также о 3 выздоровевших. Сейчас стало известно о том, что четыре человека с COVID-19 в Новополоцке умерли.

Таким образом, можно говорить, что в Полоцком районе зарегистрировано как минимум 65 случай заражения коронавируcом, как минимум 4 из которых закончились смертью больных.

С пневмониями в этом районе было 74 взрослых пациентов и 8 детей. У 20 взрослых пневмония коронавирусная. Один из пациентов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.


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