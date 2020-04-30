Помпео: В КНДР возможна вспышка коронавируса и голод 3 30.04.2020, 11:36

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Майк Помпео

Фото: Reuters

США пристально следят за ситуацией в Северной Корее.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в КНДР существует опасность возникновения вспышки коронавируса и нехватки продовольствия.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«У них тоже есть опасность вспышки коронавируса. Существует и реальная опасность, что в Северной Корее будет голод, нехватка продовольствия», — сказал Помпео.

По его словам, в США пристально следят за ситуацией в КНДР, так как это может повлиять на планы по денуклеаризации страны.

Официальные власти КНДР заявляют, что в стране нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В начале апреля северокорейские власти сообщили, что в стране около 500 человек находятся на карантине.

Правительства ряда стран считают, что власти Северной Кореи замалчивают проблему.