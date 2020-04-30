закрыть
30 апреля 2020, четверг, 12:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

«Было ощущение, что глаза засыпаны песком»: исповедь белорусского врача с COVID-19

5
  • 30.04.2020, 11:46
  • 2,839
«Было ощущение, что глаза засыпаны песком»: исповедь белорусского врача с COVID-19
Людмила Жилевич

Симптоматика болезни развивалась очень быстро.

Только по официальным данным на 17 апреля, всего в Беларуси коронавирусом заболели 419 медиков. К сожалению, некоторых не удалось спасти, некоторые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Но выздоровевших, к счастью, больше. Что интересно, очень многие медики с относительно легким течением болезни решили не занимать койки в стационарах и лечиться дома. Каково это — встретиться с болезнью, о которой знаешь намного больше других?

Людмила Жилевич руководит Республиканским геронтологическим центром активного долголетия госпиталя инвалидов ВОВ имени П. М. Машерова в Боровлянах. Вот уже два месяца она и ее коллеги лечат пациентов с COVID-19, пишет onliner.by.

— Я принимала все меры предосторожности. Но мы ведь тоже люди, ходим в магазины, двигаемся и общаемся в миру, — рассказывает Людмила.

Мы общаемся по телефону. Сейчас доктор чувствует себя хорошо, но все еще находится на реабилитации.

— Трудно сказать, когда и где произошло заражение. Предполагаю, это был контакт с человеком, у которого потом выявили коронавирус, — считает она.

«Было ощущение, что глаза засыпаны песком, но запахи я чувствовала»

До COVID-19 на здоровье Людмила не жаловалась совсем. Даже после операции на сердце она продолжает вести активный образ жизни, занимается спортом, в том числе своим любимым виндсерфингом. У нее более 35 лет врачебного стажа, взрослые дети и внуки (старшей внучке 15, младшему внуку 7).

Недомогание Людмила почувствовала в пятницу, 10 апреля — по подсчетам, как раз на 14-й день после предполагаемого контакта. Но на тот момент она списала все на переутомление от большого напряжения на работе. Решила, что нужно хорошенько отдохнуть на выходных, и отправилась на дачу одна. Со взрослыми детьми и внуками она уже давно общается только по телефону, как и многие медики.

— Понятно, все хотели к бабушке на выходные. Но мне нужно было зажать свое сердце в кулак и сказать, что риск заражения намного выше, чем моя любовь к вам.

Симптоматика развивалась очень быстро. Вечером в пятницу у меня было ощущение, что глаза «засыпаны песком». Склеры были инъецированы, глаза покраснели. Я объясняла это опять же усталостью, — рассказывает медик.

В субботу утром у меня был легкий конъюнктивит. Я продолжала заниматься умеренной физической нагрузкой. Пошла в лес и по привычке стала идти быстрым шагом, набирая темп, но появилась одышка. Решила, что просто сейчас у меня очень много работы и мало физических нагрузок, а значит, возможно, есть где-то элемент гиподинамии и недотренированности. То есть у меня на все было аргументированное объяснение.

Уже в обед в субботу появилась заложенность носа, дальше воспаление перешло на область горла. По словам медика, было ощущение, словно это аллергический отек.

— Этот отек шел «всухую». Не было ни выделений из носа, никаких больше симптомов, только состояние удушья, отека, — говорит она. — У меня аллергия на цветущую березу. Я специально пошла проверить, зацвела ли она. Но нет, цветения не было, и мне стало непонятно, почему проявилось это состояние.

Ни температуры, ни каких-то других дополнительных симптомов до понедельника не было. Однако состояние для ОРЗ было нетипичным.

— У меня дома был апельсин, я его на видное место положила, чтобы чуть что проверять, пропало обоняние или нет, — вспоминает Людмила. — Но запахи я чувствовала.

«Мы с детьми договорились, что будем созваниваться через определенное время»

В понедельник утром, придя на работу, Людмила сдала тест на COVID-19 (медработники, работающие с заболевшими коронавирусом пациентами, периодически его сдают. — Прим Onliner). Пока ждала результатов, измеряла температуру. К обеду столбик термометра перевалил за 39, появился кашель. Приняла парацетамол, сбила температуру, села в машину и поехала делать компьютерную томографию легких. На томографии диагностировали нетяжелую пневмонию.

— Я приняла решение, что буду лечиться амбулаторно. Считаю, что выбор был абсолютно правильный, — уверена она.

Не дожидаясь результата теста, Людмила сразу же назначила себе лечение. Оно состояло из препаратов для облегчения симптомов, а также специальных препаратов, которые рекомендованы при лечении «коронавирусных» пневмоний легкой и средней тяжести. Дополнительно врач скорректировала и те дозы лекарств, которые принимала постоянно.

— Приехав домой, я первым делом собрала сумку для больницы и поставила у входа, потому что понимала: если ситуация будет развиваться достаточно быстро, у меня будет небольшой запас времени, — рассказывает Людмила.

Всю следующую неделю симптомы сохранялись: повышенная температура, которую врач сбивала парацетамолом, кашель и небольшая одышка. Режим был постельный, но одновременно доктор контролировала состояние организма: каждые пару часов измеряла температуру и давление.

На пульсоксиметре, который ей нашли коллеги, Людмила отслеживала насыщение крови кислородом и частоту пульса. Также она следила за частотой дыхания с помощью часов с секундной стрелкой (в норме частота дыхания у взрослого должна быть от 16 до 20 дыхательных движений (вдох-выдох) в минуту).

— Ко мне приезжали из лаборатории поликлиники и брали необходимые анализы крови, — говорит она. — Это нужно было, чтобы понять, как течет болезнь и в какой степени компенсации находятся системы организма. Все работало с положительной динамикой.

Кроме того, врач использовала и прон-позицию, рекомендованную при пневмонии, вызванной COVID-19.

— Ты ложишься на живот, подкладываешь валик под грудь и под таз. В этом положении голову кладешь набок, можешь час лежать, можешь два — настолько долго, насколько возможно. Это положение облегчает экскурсию легких, особенно в нижних отделах, — объясняет Людмила. — Также я постоянно проветривала комнаты, так как недостаток кислорода при этой болезни очень чувствителен.

Пример прон-позиции. Фото: pulmonologyadvisor.com

Также она старалась пить много жидкости: кроме воды, готовила себе еще напиток из лимона, меда с куркумой или имбирем, клюквенные кисели. Это важные продукты, так как они содержат витамин C и вещества, защищающие сосудистую стенку.

— Одновременно я начала принимать поливитамины с высоким содержанием витамина C и обязательно с цинком, а также витамины группы B, — отмечает она. — Я подключила еще травяные настои и отвары. Дело в том, что в период болезни печень испытывает большую нагрузку. Поэтому для поддержания печени хорошо использовать печеночные сборы, которые я готовлю сама. Знаете, добросовестно выполнять все нужные процедуры и помогать своему организму побороть вирус — это настоящая работа.

Питание для мамы организовали дети. Они приносили завтраки, обеды и ужины, оставляли под дверью и уходили, чтобы не контактировать.

— Это очень важно. Если пациент остается дома с родственниками, то тогда другой алгоритм взаимодействия, чтобы обеспечить их безопасность, — объясняет Людмила. — Мы с детьми договорились, что будем созваниваться через определенное время для контроля, а также я писала им SMS о своем состоянии. Не оставляли без внимания онлайн друзья и коллеги. Все время спрашивали, какая у меня сатурация. Вначале были пограничные цифры — 94% (у здоровых людей этот показатель должен быть выше 95%. — Прим. onliner). Затем стало 95% и выше, и тревога снизилась.

«Мои друзья называют меня неубиваемый оптимист»

Всю первую неделю температура у доктора держалась на уровне от 38 до 39 градусов. Спала она только на вторую неделю болезни, тогда же ушел кашель, пропала одышка, но сохранялась слабость. Доктор стала чаще вставать и потихоньку двигаться. К лечению подключила дыхательную гимнастику.

— Есть масса вариантов этой гимнастики, можно найти много информации в интернете, очень хорошие методики по Стрельниковой, — отмечает она. — Я старалась не залеживаться в постели и выполнять физические упражнения. Отказалась от помощи детей, сама себе готовила, стала часто делать влажную уборку.

Процесс выздоровления занял полные две недели. Последний тест, который Людмила получила в конце лечения, был отрицательным.

По словам врача, психологически пережить болезнь ей помогли оптимизм и уверенность в благоприятном исходе болезни, что особенно важно во времена массы тревожных новостей про смерти и рост заболеваемости.

— Я вообще очень позитивный человек. Мои друзья называют меня «неубиваемый оптимист», — смеется она. — Дети все время присылали мне ссылки на какие-то комедии, друзья писали слова поддержки, звонили, делились позитивом.

Хотя врач признается: поначалу было боязно и волнительно, особенно в первый день, когда выяснился диагноз.

— Я разволновалась, зная, что может быть. Я переживала, хватит ли моей компетенции, чтобы справиться с этой болезнью самостоятельно, — вспоминает Людмила. — У меня был профессиональный страх, так как я понимаю, насколько быстро может развиться ситуация и что она может быть бесконтрольной. Потом была минута страха, когда температура не спадала неделю.

Оба эти раза я больше всего боялась, что не увижу своих детей, не смогу их обнять. Пусть они уже меньше нуждаются во мне, но я знаю, что, когда есть мама, значит, дети не сироты. И я сказала себе, что со мной ничего плохого не произойдет, потому что у меня еще много планов. Более того, я решила, что не буду нервничать, а займусь собой, чтобы в первую очередь помочь организму. Я мысленно рисовала себе картинки, как я здорова, как у меня все здорово и какие дела я сделаю, как только вырвусь из цепких лап вируса.

Мои внуки каждый день звонили и всегда говорили: «Бабушка, с тобой ничего не может произойти, ты у нас непобедимая». И даже если я в этот момент хотела похныкать, я понимала, что ничего не получится. В меня так верят, что даже я в себя так не верю.

Сейчас у Людмилы идет восстановительный период. Она говорит, что и к этому периоду относится с большим вниманием. Хотя признается, что на работу в госпиталь уже хочется, и переживает, что ее коллегам так сложно, когда кто-нибудь покидает «поле боя».

— Я очень быстрый и активный человек, а тут мне нужно немножечко сдерживать себя. Я говорю себе: «Это временно, это тоже элемент лечения, относись серьезно. Дай возможность организму найти силы, чтобы восстановиться», — рассуждает врач. — И я призываю всех, кто сейчас болен: не сдавайтесь, мобилизуйте свои силы для борьбы. Лечение — это тоже работа, только над собой. Ваша уверенность в лучшем и профессиональная поддержка медицинских работников не даст сломить вас ничему.


популярное за неделю

Мнение

Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина
Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников