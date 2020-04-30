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Коронавирус бушует в Барановичах: люди умирают, военные заперты в казармах

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  • 30.04.2020, 12:02
  • 4,972
Коронавирус бушует в Барановичах: люди умирают, военные заперты в казармах

Появились шокирующие данные из одного из крупнейших райцентров Беларуси.

Коронавирус распространяется в Барановичах. В городе более 300 выявленных зараженных, четверо умерших. Военнослужащим запрещено покидать военные части, сообщает телеграм-канал "Баста".

За последние сутки канал получили более 20 сообщений из Барановичей Брестской области. Публикуется наиболее важная информация, которую удалось проверить.

"Реальное количество выявленных случаев Covid-19 на 25 апреля составляло 258 человек, сегодня их уже более 300. Четыре человека умерло. В связи с отсутствием своей лаборатории и необходимостью возить анализы в Минск, тестов делается немного. Ответы на те, что делаются, приходится долго ждать. Например, результат теста терапевта Елены П., умершей от "пневмонии" 28 апреля, до сих пор неизвестен" - пишет работник Барановичского центра гигиены и эпидемиологии.

"Перед выходными в Барановичах ввели запрет выезда служащих из воинских частей и на мобилизацию сотрудников. Вчера запретили выезд из частей домой", - написал каналу один из военнослужащих.

"В Барановичском роддоме якобы с пневмонией уже заложили два этажа гинекологии. Девочкам-медсестрам выдали по четыре одноразовых костюма на месяц. Очень много тяжелых. Всю информацию скрывают, делают вид, что у нас все хорошо, никакой вспышки нет. Главврач санстанции тоже в больнице с короной" - сообщила медсестра, работающая в роддоме.

Ситуацию подтвердила одна из врачей Барановичского роддома. "Все гинекологии принимают только "ковидных" и с подозрением на коронавирус. Женщин перенаправляем в местный онкоцентр, там сейчас экстренная гинекология", - сказала она.

Заболевшие коронавирусом есть и на Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении.

"На предприятии шесть человек с подтвержденным диагнозом Covid-19, а в одном из цехов практически целая смена работников находится на больничном", - написал один из работников предприятия.

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