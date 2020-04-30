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17-летняя Грета Тунберг дала $100 тысяч на борьбу с пандемией коронавируса

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  • 30.04.2020, 12:10
17-летняя Грета Тунберг дала $100 тысяч на борьбу с пандемией коронавируса
Грета Тунберг
Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Деньги она получила как приз от Датского фонда.

17-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг пожертвовала $100 000 для помощи детям во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на AFP.

"Как и климатический кризис, пандемия коронавируса - это кризис прав ребенка. Это затронет всех детей сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы будут затронуты больше всего", - сказала она.

Деньги Грета получила как приз от Датского фонда (Danish foundation). Средства будут направлены в ЮНИСЕФ, который пытается поддержать детей, пострадавших от закрытия школ и других проблем из-за карантина.

Особенная поддержка от ЮНИСЕФ оказывается регионам, где отмечаются нехватка продовольствия, проблемы с системой здравоохранения, насилие над детьми и потеря доступа к образованию.


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