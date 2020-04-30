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В NASA показали марсианский вертолет

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  • 30.04.2020, 12:20
В NASA показали марсианский вертолет

Аппарат cовершит полет в атмосфере другой планеты.

Роботизированный вертолет, который отправится на Марс на борту марсохода Perseverance, получил имя Ingenuity. Об этом сообщил korrespondent.net со ссылкой на NASA.

Аппарат Ingenuity создан для того, чтобы впервые осуществить полет в атмосфере другой планеты.

Имя для марсианского вертолета придумала ученица 11 класса средней школы в Нортпорте, штат Алабама. Имя для аппарата выбрали из 28 тысяч заявок с названиями.


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