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Еще немного молчания — и Путин может уже не выходить

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  • Борис Вишневский
  • 30.04.2020, 12:45
  • 4,351
Еще немного молчания — и Путин может уже не выходить
Борис Вишневский

Россияне требуют, чтобы с ними не обращались как со свиньями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «не исключает» оказания россиянам прямой материальной помощи — об этом он заявил в интервью RTVI.

Хотя и крайне осторожно. Мол, «помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше…».

Во-первых, известно. Прямая.

Этого, — повторю сказанное уже не раз, — почти одними и теми же словами требуют «Яблоко» и Иноземцев, Навальный и оппозиционные муниципальные и региональные депутаты, Гуриев и Гудков и даже Кудрин. А главное — этого требуют граждане.

А во-вторых, его шеф о прямой помощи молчит, как рыба.

Ну да, он же (Путин, а не Песков) страшно гордится тем, что никогда не уступает общественному давлению.

Вот только сейчас это давление — вызванное тем, что десяткам миллионов людей вот-вот элементарно не на что будет жить из-за принудительных путинских каникул без содержания, — достигло, похоже, такого уровня, что игнорировать его невозможно.

Недаром вслед за Якутией отчаявшиеся люди выходит на площадь во Владикавказе, требуя, чтобы с ними не обращались как со свиньями.

Если Путин еще некоторое время будет делать вид, что он не слышит этот все громче и громче звучащий голос общества — из бункера уже можно будет и не выходить.

Борис Вишневский, Telegram


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