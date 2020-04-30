Как выглядит десятка стран по количеству зараженных коронавирусом 4 30.04.2020, 12:50

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Фото: Getty Images

В лидерах — США.

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 30 апреля 2020 в мире инфицированы 3 195 316 человек, пишет unian.net.

Количество инфицированных коронавирусом в мире 30 апреля, десятка лидеров

1 040 488 США

236 899 Испания

203 591 Италия

166 543 Франция

166 441 Великобритания

161 539 Германия

117 589 Турция

99 399 Россия

93 657 Иран

83 944 Китай

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика