Как выглядит десятка стран по количеству зараженных коронавирусом

Как выглядит десятка стран по количеству зараженных коронавирусом4
- 30.04.2020, 12:50
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В лидерах — США.
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 30 апреля 2020 в мире инфицированы 3 195 316 человек, пишет unian.net.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 30 апреля, десятка лидеров
1 040 488 США
236 899 Испания
203 591 Италия
166 543 Франция
166 441 Великобритания
161 539 Германия
117 589 Турция
99 399 Россия
93 657 Иран
83 944 Китай
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика