COVID-19 в Гомельской области: на карте появились новые очаги заражения 5 30.04.2020, 12:56

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Последние данные из региона.

Стали известны новые случаи заражения Covid-19 в Гомельской области, о которых сообщают источники телеграм-канала Баста. Из Гомеля и Рогачева сообщают о распространении вируса в учебных заведениях.

Гомель

"Школа №61. Семь подтвержденных случаев среди учителей. Риторический вопрос: сколько всего людей болеет в этой школе", - сообщил подписчик канала из Гомеля.

"Учитель гомельской школы №27 заболел коронавирусом. Школа находится на улице Песина", - пишет еще один читатель канала из областного центра.

Рогачев

"Добрый день. У учителя средней школы №2 в Рогачева обнаружили коронавирус. До 3 мая школу закрыли. Остальные школы работают. Еще детский сад закрыли на карантин, но так как нигде не афишируют, неизвестно из-за чего. Образец заявления для того, чтобы не вести ребенка в школы, которые еще открыты, дают неохотно", - сообщил родитель из Рогачева.

Петриковский район

“29 апреля из деревни Птичь Петриковского района забрали пару человек в Гомель с подозрением на коронавирус. По слухам, они приехали из России к родителям. При этом, их дети бегают по деревне, общаясь с остальными. Изоляции нет", - сообщает житель деревни.

Лоев

“Держался город Лоев до последнего. Нулевым контактом стал парень, который отбывал наказание, там он подхватил вирус. Приехал домой - заразил свою маму. Женщина, к сожалению, умерла. Результат теста на Covid-19 пришел уже после смерти и был положительным. Сразу же изолировали медиков, которые контактировали с этой женщиной. Их поселили в местную гостиницу. Между изоляцией получением теста прошло немало времени. Еще один молодой парень находится в тяжелом состоянии. Работал дальнобойщиком. Есть жена и дети", - сообщил житель Лоева.

Ельск

"В инфекционке в Ельской центральной районной больнице лежит сейчас трое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Еще троих увезли в Гомель, одна из них уже скончалась. Ее муж сейчас в реанимации. Кроме того, есть зараженные среди медицинского персонала", - пишет читатель канала.

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