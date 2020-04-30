В каком состоянии экономика Литвы выходит из карантина? 4 30.04.2020, 13:05

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Нериюс Мачюлис

Фото: DELFI

Делать прогнозы рано, но есть основания для оптимизма.

Какими будут последствия выхода экономики Литвы из кризиса? Об этом сайту Charter97.org рассказал главный экономист банка Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис.

- Ждут ли Литву финансовый или экономический кризисы из-за пандемиии коронавируса?

- Можно сказать, что скорее всего никакого финансового кризиса в Литве не будет. Финансовый кризис — это когда финансовые компании оказываются не в состоянии выполнять свои функции, начинается волна банкротств, когда страна не может рассчитывать на кредит на международных финансовых рынках. Так вот, всего этого у нас нет.

Однако нам придется столкнуться с экономическим кризисом. К счастью, положение, в котором из-за пандемии коронавируса оказалась экономика Литвы, далеко от драматического.

Однако не стоит забывать, что это только начало. Вторая волна последствий докатится до литовских предприятий, когда начнут сокращаться заказы на экспорт из Литвы.

- С каким последствиями придется столкнуться экономике Литвы?

- Делать прогнозы все-таки слишком рано, но оптимизм внушает то, что Литве удалось взять под контроль распространение вируса и рост новых заболеваний значительно уменьшился. Поэтому можно и нужно подумать о смягчений карантина, чтобы не передержать экономику в зажатых тисках. В любом случае, одним из самых оптимальных средств стимуляции экономики — это смягчение условий карантина.

- На что литовцы расходовали деньги во время карантина?

- Оказавшись в вынужденной самоизоляции жители Литвы в основном тратили деньги на покупку еды и азартные игры. Впрочем, в этом как раз ничего удивительного нет. Международные данные демонстрируют, что люди, когда оказываются дома и никуда не могут выйти, потребляют услуги, которые легко доступны из дома. Здесь литовцы не стали исключением.