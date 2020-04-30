От коронавируса умер реаниматолог Любанской ЦРБ 6 30.04.2020, 13:10

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Фото: mpravda.by

Об этом сообщила главврач больницы.

Информацию про это подтвердила главврач Любанской ЦРБ Антонина Голуб, передает «Радыё Свабода».

«Он лежал в реанимации. К сожалению, Леонид Анатольевич скончался, - сказала главный врач Лубанской больницы Антонина Голуб. – Сейчас тело отправлено на вскрытие, будет видно. Да, у него был подтвержден COVID-19».

Министерство здравоохранения Беларуси не предоставляет точных статистических данных о случаях коронавируса среди медиков, а также не сообщает данных о количестве смертей врачей, у которых был выявлен коронавирус.