Очаг коронавируса в Новолукомльской больнице: умирают жители окрестных деревень 1 30.04.2020, 13:27

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Фото: Яндекс.Карты

Несколько десятков сельчан госпитализированы в тяжелом состоянии.

Жительница деревни Кащино, о вспышке коронавруса в которой стало известно вчера, умерла в Новолукомльской центральной районной больнице, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В Новолукомльской Центральной районной больнице умерла от коронавируса 81-летняя жительница деревни Кащино Чашникского района, где зафиксирован очаг эпидемии. Вся семья женщины из пяти человек госпитализирована, из них двое детей. Пятнадцать человек из деревни забрали вчера с признаками заражения" - сообщает читатель канала.

"В Новолукомльской ЦРБ находятся несколько десятков жителей деревень Кащино и Новая Заря. Там серьезный очаг эпидемии. Есть умершие", - сообщил житель Новолукомля, родственница которого работает в ЦРБ.

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