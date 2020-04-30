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Венгрия запретила массовые мероприятия до 15 августа

  • 30.04.2020, 13:50
Венгрия запретила массовые мероприятия до 15 августа
Фото: Pixabay

Также школы в стране будут закрыты до конца мая.

Правительство Венгрии объявило об ослаблении ограничений в связи с началом второй фазы борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Portfolio.hu.

Представитель правительства Венгрии Гергей Гуйяш объявил, что эпидемия замедлилась и правительство может перейти ко второй фазе и постепенному восстановлению привычной жизни.

Ограничения на выход из дома теперь останутся только для жителей столицы, так как 70% активных случаев коронавируса и смертей от него приходится именно на Будапешт.

Школы будут оставаться закрытыми до конца мая. Также до 15 августа запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.

В то же время с 4 мая возобновится работа всех магазинов с сохранением временных рамок (с 9.00 до 12.00) для людей пожилого возраста. Услуги могут предоставляться без ограничений. Также смогут открыться музеи под открытым небом, зоопарки.

С этого же дня откроются летние площадки и террасы ресторанов и кафе, позволят профессиональную и любительскую спортивную деятельность.

Напомним, 30 марта парламент Венгрии предоставил правительству Виктора Орбана полномочия для управления чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса.

Это решение вызвало жесткую критику в странах ЕС. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавируса не должны быть бессрочными.


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