Коронавирус в Лиде: районная больница забита, тестов нет 3 30.04.2020, 13:58

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В реанимации есть тяжелые пациенты.

О ситуации с коронавирусом в Лиде Telegram-каналу "Баста!" рассказали подписчики:

"В городе Лида вся районная больница полностью забита инфицированными Сovid-19. Обычные жители почти ничего не знают об этом. Средства массовой информации и работники больницы умалчивают об вспышке заболевания. Семьдесят процентов жителей ходят по городу без масок. Дети продолжают посещать школы" - пишет наш читатель из Лиды.

"В Лиде улучшилось состояние пациентки на ИВЛ после переливания плазмы донора, выздоровевшего от коронавируса. Однако в реанимации есть другие очень тяжелые пациенты. Всего более ста выявленных случаев инфекуции. Есть инфицированные и в других отделениях ЦРБ, например, в кардиологии.

Медработникам, даже с клиническими симптомами, тесты сдать нереально. Дают только больничный на несколько дней. Потом снова на работу.

Об изоляции контактов первого уровня речи не идёт. Тяжёлым пациентам анализ на Covid-19 или не берут, или, если они умирают, то их анализы пропадают, их нет. В отделении, где лечат инфицированных, средств защиты хватает. В других отделениях для показухи есть, а для работы недостаточно. Все зависит от старшей медсестры и заведующего, которые не хотят выбивать средства", - пишет один из врачей.

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