закрыть
30 апреля 2020, четверг, 15:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Коронавирус в Лиде: районная больница забита, тестов нет

3
  • 30.04.2020, 13:58
  • 3,925
Коронавирус в Лиде: районная больница забита, тестов нет

В реанимации есть тяжелые пациенты.

О ситуации с коронавирусом в Лиде Telegram-каналу "Баста!" рассказали подписчики:

"В городе Лида вся районная больница полностью забита инфицированными Сovid-19. Обычные жители почти ничего не знают об этом. Средства массовой информации и работники больницы умалчивают об вспышке заболевания. Семьдесят процентов жителей ходят по городу без масок. Дети продолжают посещать школы" - пишет наш читатель из Лиды.

"В Лиде улучшилось состояние пациентки на ИВЛ после переливания плазмы донора, выздоровевшего от коронавируса. Однако в реанимации есть другие очень тяжелые пациенты. Всего более ста выявленных случаев инфекуции. Есть инфицированные и в других отделениях ЦРБ, например, в кардиологии.

Медработникам, даже с клиническими симптомами, тесты сдать нереально. Дают только больничный на несколько дней. Потом снова на работу.

Об изоляции контактов первого уровня речи не идёт. Тяжёлым пациентам анализ на Covid-19 или не берут, или, если они умирают, то их анализы пропадают, их нет. В отделении, где лечат инфицированных, средств защиты хватает. В других отделениях для показухи есть, а для работы недостаточно. Все зависит от старшей медсестры и заведующего, которые не хотят выбивать средства", - пишет один из врачей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина
Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников