Франция выделяет €20 миллионов, чтобы люди пересели на велосипеды 4 30.04.2020, 14:13

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Программа нацелена на решение сразу нескольких задач.

Правительство Франции объявило о реализации плана на 20 млн евро, чтобы поощрить людей пересесть на велосипеды на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Правительство Франции считает, что пользование велосипедом является хорошим способом обеспечить социальную дистанцию и позволит сохранить загрязнения воздуха на низком уровне, когда люди начнут возвращаться на работу после карантина.

"Мы хотим, чтобы этот период стал шагом вперед для велосипедной культуры, и велосипед в некотором смысле стал маленьким королем выхода из карантина", - пояснила министр экологического и инклюзивного перехода Элизабет Борн.

Из предложенного двадцатимиллионных пакета средств предусматривается выделение по 50 евро на ремонт велосипедов в зарегистрированных механиков. Во Франции есть 30 млн велосипедов.

Финансирование также поможет оплатить велоучебу и временные парковочные места.

Местные органы власти также поощряются устанавливать велосипедные дорожки по всей стране.

По словам министра, в обычное время 60% поездок во Франции составляют менее 5 километров, и это делает велосипеды "реальным транспортным решением".

Как сообщалось, с начала мая Брюссель предоставит приоритет пешеходам и велосипедистам в центре города, чтобы способствовать соблюдению дистанции в связи с пандемией коронавируса.

Милан планирует внедрить одну из самых амбициозных в Европе схем перераспределения уличного пространства в пользу велосипедистов и пешеходов в ответ на кризис с коронавируса.