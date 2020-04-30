Коронавирусный тест для Путина 2 Валерия Егисман, «Голос Америки»

30.04.2020, 14:26

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Какими могут оказаться политические последствия эпидемии для Кремля?

Согласно опубликованным результатам опроса государственного центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, доверие населения к президенту России Владимиру Путину падает. По итогам марта этого года оно снизилось до отметки в 28,3% против 33,8% в марте прошлогогода, что является самым низким показателем с 2006 года. Данный опрос проводился по методу «открытого вопроса», т.е. без предоставления вариантов ответа, но и при проведении опросов с предоставленными вариантами, рейтинг президента РФ падает. Так, в опросе ВЦИОМ с предложенным списком политиков, о доверии президенту в середине апреля высказались 69,8% респондентов против 73,9% в феврале этого года. По данным независимой службы изучения общественного мнения «Левада-центр», в марте уровень одобрения деятельности президента Путина упал до 63,0% с максимальных 89,0% в июне 2015 года.

На популярность президента России может влиять и ухудшение экономической ситуации и действия Кремля в борьбе с распространением эпидемии коронавируса. Как отмечает западное экспертное сообщество, российские власти пытались скрыть число зараженных в начале эпидемии, продолжая искажать данные распространения заражений и летальных исходов. Также, как отмечают эксперты, Кремль прибегает к преследованиям тех, кто критикует предпринимаемые российскими властями действия. Кроме того, помощь населению и представителям малого и среднего бизнеса является недостаточной, а президент Путин возлагает разрешение кризиса на местные власти.

Какой видят ситуацию в России западные эксперты и какими могут оказаться политические последствия для Кремля?

Сотрудник Центра анализа европейской политики и политолог Университета Джонса Хопкинса Мария Снеговая (Maria Snegovaya, CEPA, Johns Hopkins University) отмечает, что российские власти пытались скрывать ситуацию с распространением пандемии в России до конца марта. В то же время, случаи заражения коронавирусом могли начать появляться в декабре-январе.

«Уже тогда сообщалось, что московские больницы столкнулись с резким ростом случаев пневмонии, что многие наблюдатели связывают с возможными последствиями коронавируса», –сказала эксперт во вторник, 28 апреля, в ходе организованной консервативным вашингтонским политологическим институтом «Фонд наследие» (Heritage Foundation) вэбдискуссии «Сокрытие COVID: данные о коронавирусе в Иране, Северной Корее и России»

Политолог также отмечает, что официальная статистика случаев заражения и летальных исходов может не отражать действительности, особенно в регионах РФ, а критики действий властей подвергаются преследованиям. В том числе – сами медики, сталкивающиеся с нехваткой средств индивидуальной защиты, оборудования и медикаментов. Российские власти также не оказывают достаточной поддержки населению и малому и среднему бизнесу, несмотря на наличие средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ), отмечает эксперт.

По мнению Марии Снеговой, «Кремль не торопится тратить средства на простых людей, поскольку он больше обеспокоен тем, что будет происходить после окончания кризиса и возможностями Путина на переизбрание в 2024 году».

Такое положение вещей может привести к возникновению в стране экономических протестов и нарастанию социальной нестабильности, добавляет эксперт. Для предотвращения социальных волнений и из опасений того, что длительный режим самоизоляции может еще больше ухудшить экономическую ситуацию, российские власти могут начать снимать ограничения, несмотря на сохранение опасности для здоровья населения, выражает тревогу Снеговая: «Поскольку Кремль контролирует информацию в стране, в том числе и об этом вирусе, это вероятно, будет не слишком сложно сделать, но это будет плохо для людей, которые могут продолжать заражаться».

Во вторник, 28 апреля, президент России заявил о планах по смягчению введенных ограничений, начиная с 12 мая. Владимир Путин сообщил о том, что поручил правительству РФ разработать общенациональный план по выходу из режима самоизоляции и, совместно с регионами и бизнесом, начать подготовку «по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и росту экономики». Также, президент поручил правительству разработать дополнительный «пакет мер поддержки экономики и граждан».

«У России есть этот огромный резервный фонд (ФНБ). Но он не используется в целях социального обеспечения», – отметил, отвечая Русской Службе «Голоса Америки», директор евразийской программы вашингтонского «Атлантическиого совета» Джон Хербст (John Herbst, Atlantic Council) во вторник, 28 апреля, во время организованной советом и чешским аналитическим центром «Европейские ценности» вэбдискуссии «Пост-COVID мир и Россия: внутрироссийские и международные последствия».

«Это станет еще одним доказательством для россиян, что цели президента Путина не связаны с разрешением их, [граждан РФ], основных потребностей», – считает Джон Хербст, подчеркнув, что, в то же самое время, Кремль вполне может оказать поддержку близким к нему бизнесменам и олигархам.

Отмечает эксперт и делегирование полномочий по борьбе с пандемией в регионы: «Президент РФ всегда позиционирует себя как центральную фигуру во всех важных вопросах, но в данном случае отстраняется и наблюдает, как губернаторы будут справляться с вирусом».

То, как Кремль действует в борьбе с распространением пандемии, ослабит популярность президента России и «путинский режим» в целом, особенно в случае сохранения низких цен на нефть в долгосрочной перспективе, считает Джон Хербст.

Бывший посол США по особым поручениям на постсоветском пространстве и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович (Stephen Sestanovich, Council on Foreign Relations) во время также состоявшейся во вторник, 28 апреля, вэбдискуссии «Обновленная информация о России: политика, власть и общественное здравоохранение» отметил, что Россия подошла к нынешнему кризису с серьезными проблемами в экономике, включая «практически нулевой уровень» зарубежных инвестиций, продолжающуюся экономическую стагнацию и зависимость от идущего на убыль экспорта нефти и газа. Эксперт также отмечает, что Кремль не использует средства ФНБ для борьбы с эпидемией и ухудшающейся экономической ситуацией. Сестанович полагает, что это нанесет серьезный ущерб стране.

Популярность президента Путина опустилась до «пред-крымского» уровня, говорит Стивен Сестанович, и стабильность режима зависит от продолжения и глубины нынешнего кризиса. Если цены на нефть начнут расти и к осени пандемия останется позади, то политические последствия для президента РФ не окажутся серьезными. При более негативном развитии событий, считает эксперт, президент Путин может столкнуться не только с экономическими протестами среди населения, но и с вызовами со стороны «соревнующихся» околокремлевских элит. Последние могут быть недовольны распределением ресурсов в кризисной ситуации и использовать социально-экономическое недовольство в стране для перераспределения власти.

Президент РФ начал год с отставки правительства, с надежд на улучшение экономического роста для выполнения социальных программ, снижение уже растущего социального недовольства, проведение референдума об «обнулении» предыдущих президентских сроков и планов провести парад в честь Дня Победы «как заключительный аккорд», однако «большой год для Путина превратился в настоящий вызов для него», подытоживает эксперт.

«Борьба с пандемией представляет собой вызов для Путина», – говорит в интервью Русской Службе «Голоса Америки» и эксперт Института изучения внешней политики в Филадельфии Крис Миллер (Chris Miller, FPRI), отметив, что уровень жизни населения России и до нынешнего кризиса и экономического шока, вызванного, в числе прочего, низкими ценами на нефть, снижался на протяжении последних лет.

«Первоначально Путин планировал, что 2020-й год станет тем годом, когда он проведет конституционную реформу, что позволит ему пробыть в должности президента еще два срока – фактически став президентом на всю жизнь. Но, в условиях идущей ко дну экономики, нелегко сказать россиянам, что им нужно еще 12 лет прожить без каких-либо изменений на самом верху», – говорит Крис Миллер.

Валерия Егисман, «Голос Америки»