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«Cоциальное государство» оказалось бутафорским

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  • 30.04.2020, 14:32
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«Cоциальное государство» оказалось бутафорским

Маски сброшены.

Много десятилетий подряд белорусы слышали от властей порядком надоевшую мантру о «социальном государстве», пишет «Салiдарнасць».

Мол, живут белорусы не слишком богато и не очень свободно, зато в шаговой доступности есть сильное государство, которое в случае чего о них позаботится. И значительная часть население к такому подходу относилась вполне благосклонно.

Более того, белорусы десятилетиями вкладывались в это самое социальное государство. Каким образом? Например, платя одни из самых высоких налогов на заработную плату в Европе.

Посудите сами: суммарные отчисления с заработной платы в Беларуси колеблются в районе 48% (подоходный налог плюс социальные отчисления), в то время как в той же Швеции, которая славится своими высокими налогами, этот показатель составляет лишь чуть более 39%.

Тем не менее, белорусы годами отдавали свои кровные на обеспечение социального государства, ожидая, что в трудную минуту оно придет на помощь.

И вот ситуация с коронавирусом наступила: но вместо поддержки и защиты «социальное государство» не нашло ничего лучше, чем сделать вид, что ничего не происходит. И правда в том, что это случилось не из-за прихоти Александра Лукашенко, который якобы не верит в существование вируса – на самом деле, причина в экономике.

Дело в том, что социальная кубышка, которую государство должно было бережно накапливать и преумножать, была спущена на различные авантюрные проекты: сначала это были ледовые дворцы, затем поддержка убыточных предприятий, модернизация деревообработки, строительство АЭС и многое другое.

Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, чиновники начали строить из себя великих бизнесменов и инвесторов, вкладывая народные деньги налево и направо. И ожидаемо прогорели. А без денег все наше пресловутое «социальное государство» оказалось бутафорским – и сдулось при первом мощном шторме.

Самое обидное, что рядовые белорусы в этой ситуации напоминают дольщиков, которые много лет оплачивают строительство некого воздушного замка, которого на поверку не существует.


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