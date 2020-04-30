Конспирологическая версия 7 Андрей Илларионов

30.04.2020, 14:43

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АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ

ФОТО: RFE/RL

Подковоносы, панголины и уханьский рынок морепродуктов.

Группа подковоносых летучих мышей из рода Rhinolophus, постоянно проживающая в пещерах Шиту и Янзи района Йиннинг провинции Юньнань (примерно 65 км к юго-западу от столицы провинции города Куньмин), познакомившись с публикацией 2018 года всемирно известного исследователя летучих мышей Ши Чжэньли из Уханьского института вирусологии, узнала, что она (эта группа) является единственной популяцией летучих мышей, из образцов которой Ши смогла выделить коронавирус SARS-CoV, один из штаммов которого в 2002–2003 годах вызвал эпидемию SARS в Юго-Восточном Китае.

Из той же публикации группа подковоносых летучих мышей (далее – ГПЛМ) узнала, что, несмотря на то, что они являются природным резервуаром этого коронавируса, их способность инфицировать им людей оказывается ничтожной. Во-первых, только 20% местных крестьян когда-либо видели этих мышей, поскольку основная жизнедеятельность ГПЛМ протекает ночью, когда крестьяне окрестных деревень уже, как правило, находятся в своих домах. Только один-единственный из них, причем однажды, имел физический контакт с мышкой, случайно наткнувшись на бездыханное тело одной из скончавшихся сестер.

Во-вторых, встречи мышек, живущих в затерявшихся в джунглях труднодоступных пещерах Юньнани, с людьми оказались столь редкими, что только у 3% жителей окрестных деревень обнаружились антитела на их родной коронавирус, что означает, что контакт летающих с ходящими был минимальным. В-третьих, из той же публикации мышки выяснили, что даже их родной коронавирус проявляется у них сезонно – следовательно, время для продуктивного контакта с человечеством оказывается весьма ограниченным.

Наконец, за все время существования рядом с людьми эти подковоносы так и не смогли заразить своим коронавирусом ни одного человека. Как оказалось, шипообразный S-белок не всех коронавирусов способен инфицировать людей.

Тем не менее ГПЛМ была настолько тронута особым вниманием, проявленным к ней со стороны великой исследовательницы Ши Чжэньли, а также приобретенной скромными мышками в результате ее работ всемирной известностью, что в ответ на многочисленные поездки гуру вирусологии в их родные пещеры в предыдущие годы мышки решили, наконец, ответить визитом вежливости в далекий город Ухань провинции Хубей (1500 км по прямой от пещер Шиту и Янзи).

Никогда раньше мышки не совершали таких дальних перелетов, так как обычная дистанция для их миграций не превышает 20–30 км, а максимальный случай, отмеченный в литературе, – всего 180 км. Предстоящее путешествие осложнял также и более суровый климат в точке назначения – ни в Ухане, ни в его окрестностях подковоносые вообще не живут, в осенне-зимние месяцы для них там слишком холодно. Даже в родном субтропическом Юньнане температура зимой падает до 9–17 °C, что заставляет мышек впадать в спячку. А в Ухане температуры ниже нуля могут держаться в течение целых трех – пяти месяцев в году (то есть с ноября по март), что означало бы для них неминуемую гибель.

Дальнюю дорогу в холодное время года также усугубляло и отсутствие на пути следования насекомых – основного продукта питания для подковоносов.

В такой ситуации ГПЛМ, конечно, отложила бы свое паломничество на другое время. Но она не смогла бросить своего большого друга Ши Чжэньли в трудный момент.

Так получилось, что именно в сентябре 2019 года закончилась очередная пятилетняя программа финансирования проекта PREDICT, специализировавшегося на освоении многомиллионных бюджетов по сбору тысяч коронавирусов по всему миру и осуществлению разных модификаций с ними рядом исследователей, включая и великую Ши Чжэньли. Другие ученые, увы, не писали о мышках из пещер Шиту и Янзи. А Ши писала. И кто же теперь, без продления финансирования, будет рассказывать миру людей о скромной группе подковоносов из провинции Юньнань, обладающих своими уникальными коронавирусными свойствами? Долг платежом красен, говорит популярная летучемышиная поговорка.

Конечно, визит можно было бы отложить до следующего года. Тем более потому, что большие друзья выдающейся ученой Ши Чжэньли из проекта PREDICT, EcoHealth Alliance, Университета Джона Хопкинса, Всемирной организации здравоохранения, Фонда Билла и Мелинды Гейтс 18 октября 2019 года провели особо представительный семинар "Событие 201", нацеленный на привлечение внимания государственных властей, межгосударственных организаций и щедрых доноров к работам академических энтузиастов по экспериментам с коронавирусами.

И просили-то они на свою благородную деятельность, надо признать, сущую малость – всего каких-то $1,2 млрд. Это притом, подчеркивали они, что в условиях неизбежно грядущей пандемии ("Событие 201") придется потратить намного больше – целых $50 млрд.

Но скупой дядя Трамп остался преступно равнодушным к проникновенным выступлениям на семинаре. И не дал любителям коллекционировать коронавирусы и пришивать к ним S-белки ничего. Правда, потом все-таки пообещал продлить финансирование. Но не сразу. И не в тех объемах. Казначейство, намекнул он, рассмотрит ваш вопрос только в мае 2020 года.

Совсем загрустили Питер Дасзак из EcoHealth Alliance и доктор Ши из Уханьского института вирусологии. "Не кручиньтесь", – сказали им их настоящие друзья, мышки из пещер Шиту и Янзи. "Так и быть, поможем вам". И решили тогда мышки больше не тянуть с академическим туризмом. И в конце октября отправились в дальний путь.

В холодном городе Ухань их уже поджидала группа малайских панголинов (вестимо, из Малайзии). Панголины Pholidota, редкие ящеры (занесенные в Красную книгу), в свою очередь, тоже решили поблагодарить уханьских исследователей за особое внимание к себе и потому совершили 3,5-тысячекилометровый перелет (переполз?) со своей исторической родины, чтобы повидаться с уже знакомой нам группой подковоносых мышей, отправившейся в Ухань из Юньнаня.

В этом месте, правда, возникает небольшая логическая проблема. Дело в том, что ближайшие места, где живых малайских панголинов видели последний раз, были китайские таможни в провинциях Гуаньдун (900 км от Уханя) и Гуаньси (1100 км). И панголины, как видно, путешествовали через эти таможни не вполне сами по себе, а в сопровождении неких представителей человеческой цивилизации.

Это бы еще полбеды. Хуже всего то, что указанные панголины проходили таможенную проверку всего лишь считаное число раз в период с августа 2017 года по март 2019 года. И, судя по имеющейся информации, прямо там на таможенных постах они и скончались от неизвестной болезни.

Но, видимо, наши летучие мышки из Юньнаня встретились в Ухане совсем с другой группой панголинов – той, которая успешно преодолела все случившиеся на ее пути таможни: и малайзийскую, и бирманскую, и таиландскую, и лаосскую, и вьетнамскую, и китайскую. И потому эта группа панголинов благополучно добралась до места встречи, которое, понятно, изменить нельзя. Место это, естественно, оказалось славным городом Ухань, в котором расположен знаменитый Институт вирусологии с единственной на всю многотысячекилометровую округу микробиологической лабораторией четвертого уровня безопасности Р4.

Но, добравшись до Уханя, подковоносы из Шиту и панголины из Малайзии не сразу поспешили к глубокоуважаемой Ши. Нет, для начала они направились на экскурсию на знаменитый оптовый рынок морепродуктов и животных Хуанань, о котором они знали лишь понаслышке, поскольку ранее ни одного из предшественников этих видов животного мира, как известно, на нем замечено не было. Именно там, в дружной подковоносо-панголинной компании, они и обменялись своими уникальными коронавирусами. Поскольку в природных вирусах подковоносов шипообразные S-белки оказались, как выяснилось, не совсем той системы, то их новые версии пришлось мастерить где-то в подсобных помещениях уханьского рынка без четвертого уровня защиты.

Когда искомое произведение было, наконец, готово, то в силу безграничного преклонения, какое подковоносы с панголинами испытывали к талантливейшей ученой Ши Чжэньли, получившей среди людей почетное звание Летучая Мышь, они решили передать сей вирусный шедевр сотруднику Уханьского института вирусологии из лаборатории многоуважаемой г-жи Ши.

Оставалась лишь самая малость – найти такого сотрудника в 11-миллионном городе. Но что представляет из себя эта мелкая задачка на фоне всех предыдущих, успешно решенных сводными отрядами подковоносов и панголинов за предыдущие три недели? Задача была решена, и ассистент из знаменитой лаборатории, ни разу не бывавший на знаменитом рынке морепродуктов, внезапно так сильно раскашлялся 17 ноября 2019 года, что в результате попал в местный госпиталь, став первым официальным пациентом новой эпидемии. Той, что убедительно доказала всему миру исключительную необходимость работы как д-ра Ши, так и д-ра Дасзака.

После выполнения своей всемирно исторической миссии ударные группы подковоносов и панголинов кто разлетелся, а кто расползся по местам своего традиционного обитания, тщательно заметая за собой следы пребывания в Ухане, не оставляя после себя ни одной капли биологической жидкости, какая могла бы засвидетельствовать об их пребывании в этом замечательном городе. А также на пути к нему. Как и на пути из него.

P.S. Вдохновленная подковоносо-панголинными подвигами, по результатам их уханьских приключений великая ученая Ши Чжэньли, заслуженно прозванная леди Летучая Мышь, написала несколько захватывающих работ о коронавирусе, случайно возникшем в результате исторической встречи на уханьском рынке Хуанань обладателей уникального коронавируса жителей пещеры Шиту с фигурантами Красной книги из Малайзии.

ВОЗ, в свою очередь, не стала мешать распространению нового коронавирусного шедевра по планете, рекомендуя гражданам не использовать маски и не находя полезной вакцинацию людей вакциной БЦЖ для снижения их заболеваемости и смертности.

Университет же Джонса Хопкинса стал главным мировым источником данных об эпидемии.

Основатель фонда Билла и Мелинды Гейтс напомнил о своем недавнем предсказании скорого наступления опасной пандемии и сообщил, что у него уже есть наготове вакцина, способная спасти все человечество и каждого человека в отдельности.

А руководитель EcoHealth Alliance Питер Дасзак развернул масштабную фандрейзинговую кампанию для своих коронавирусных проектов под лозунгом "В прошлый раз я просил у вас всего $1,2. Сколько вы готовы дать на деятельность моего фонда сейчас?".

Андрей Илларионов, ЖЖ