Коронавирус поразил школы в Солигорске 3 30.04.2020, 15:01

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Очаги выявлены как минимум в двух учебных заведениях.

В двух школах Солигорска Минской области обнаружены очаги коронавируса.

У одного из классных руководителей средней школы №8 подтвержден Сovid-19. Об этом сообщил читатель канала, который также пересылал копию сообщения, полученного от учительницы в вайбере, пишет телеграм-канал "Баста".

"Уважаемые родители, чтобы не порождать какие-либо домыслы и недостоверные сведения, сообщаю: у меня выявлен коронавирус, - говорится в нем. - Результат пришел вчера. До этого я на работе была один день, в понедельник 20 апреля. Со вторника - на больничном.

Изначально диагноз был ОРВИ. Состояние мое ухудшилось, я обратилась в приемный покой, сделали КТ и тест. Выявили пневмонию, назначили лечение. Сейчас чувствую себя хорошо, на пути к выздоровлению. Нахожусь дома. Пожалуйста, не паникуйте и не пытайтесь искать виновных. Скорее всего, с вашими детьми все в порядке, прошло уже достаточно времени. Со мной живет сын 15 лет, и он здоров. Никаких клинических проявлений нет. Соблюдайте меры предосторожности, и все будет хорошо. Будьте здоровы".

"У директора средней школы №2 города Солигорска подтвержден коронавирус. Вчера школу обрабатывали", - пишет еще один житель города.

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