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Руководство Столбцовского дома-интерната отказывается сообщать данные о заразившихся коронавирусом

  • 30.04.2020, 15:06
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Руководство Столбцовского дома-интерната отказывается сообщать данные о заразившихся коронавирусом

Проживающие начали болеть еще в конце марта.

В Столбцовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и людей с инвалидностью — вспышка коронавируса. Об этом сообщили сотрудники интерната, пишет tut.by. По их словам, болеют как проживающие, так и медицинские работники. Официального подтверждения этой информации нет.

Столбцовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и людей с инвалидностью находится в деревне Куль, в 45 километрах от районного центра. В интернате проживает примерно 500 человек и работает около 300 сотрудников — как местные жители, так и работники из Ивенца и Воложина.

По словам трех медицинских работников, с которыми на условиях анонимности удалось поговорить журналистам, проживающие начали болеть в конце марта.

— Наш интернат — это пятиэтажное здание с длинными коридорами. На каждом этаже проживает по 100 человек, в одной комнате может быть по четыре-шесть проживающих. В конце марта у многих начала подниматься температура. В это же время стали болеть медсестры и санитары, которые работали без каких-либо защитных средств — масок и перчаток, не говоря уже о специальных костюмах. На 100 проживающих у нас шесть ртутных термометров, которым мы измеряем температуру. Одна медсестра могла сделать до 70 уколов. Можете представить, в каком контакте были проживающие и медработники.

В 10-х числах апреля, рассказывает одна из медработниц, в Столбцовскую ЦРБ госпитализировали четверо проживающих с высокой температурой и подозрениями на пневмонию. Позже у одного из них подтвердился коронавирус.

— После этого тех проживающих, кто болеет, отселили в отдельный жилой корпус, рассчитанный на 70 человек.

Официальная информация о том, сколько случаев заражения выявлено у проживающих интерната, есть только у руководства, говорит один из собеседников. То же самое касается и информации и сотрудниках — медсестрах и санитарах. По их собственным подсчетам, сейчас на больничных листах с признаками коронавирусной инфекции и в самоизоляции находится более 10 человек. Кто-то — с симптомами ОРВИ и потерей обоняния, у некоторых обнаружены пневмонии. Минимум у шести медсестер тест на коронавирус дал положительный результат.

— Многие из тех, кто находится сейчас на больничном или в отпуске, боятся выходить на работу. До сих пор у нас в интернате нет разделения на грязную и чистую зону. До недавнего времени не хватало средств защиты. Хотя сейчас с этим стало лучше.

Часть сотрудников интерната проживает в деревне Куль. Другие приезжают из Воложина и Ивенца.

Директор Столбцовского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов Юрий Колосовский от комментариев отказался, посоветовав обращаться за официальной информацией в Министерство труда и соцзащиты или Минздрав. В ведомствах также не прокомментировали случай в Столбцах.


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