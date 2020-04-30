Представитель ВОЗ: Наличие антител не гарантирует защиты от коронавируса 2 30.04.2020, 15:24

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А испытываемые лекарства пока не оказывает серьезного эффекта.

Вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», — сказала она.

По ее словам, необходимо использовать опыт первой волны, чтобы не допустить уже во время второй резкой вспышки распространения инфекции. «Мы ожидаем, что и система здравоохранения, и система санитарно-эпидемиологического надзора смогут работать вместе, чтобы выявлять мелкие очаги, искать контакты инфицированных», — продолжила Вуйнович.

Особое внимание она обратила на необходимость ограничения контактов. По ее мнению, если использовать эти знания, «уровень заболеваемости удастся держать на низком уровне до момента, когда будет понятно, как формируется серологическая прослойка, иммунитет».

Испытываемые лекарства неэффективны

Существующие лекарства, которые проходят испытания в настоящее время, не показывают значимого эффекта при лечении инфицированных коронавирусом, препараты помогают только в отдельных случаях, заявила Вуйнович.

«Группа независимых ученых практически подтвердила ВОЗ, что ни одно лекарство, которое сейчас эмпирически испытывается, не оказывает серьезного эффекта на результат лечения. Но в некоторых случаях препараты помогают», — заявила она.

Вуйнович пояснила, что одним из проектов курируемой ВОЗ программы «Солидарность» является поиск такого лекарства, которое могло бы успешно бороться с заболеваниями, вызываемыми коронавирусом.

«Сейчас более 100 государств присоединилось к программе, Россия присоединяется. Будет сделана выборка пациентов старше 18 лет, которые дают свое согласие на участие. На них будет испытываться один из четырех протоколов лекарств, которые сейчас применяются в мире. Есть одно новое экспериментальное лекарство, которое тоже будет применяться», — сказала Вуйнович.

Программа «Солидарность» направлена на разработку эффективной вакцины от коронавируса. По замыслу ВОЗ, программа должна позволить сократить время клинических испытаний вакцины, которые обычно занимают не менее нескольких месяцев, в пять раз за счет глобальной базы результатов исследований. В испытаниях могут принимать участие совершеннолетние пациенты госпиталей, заразившиеся коронавирусом.

Наличие антител не гарантирует защиты от коронавируса

«Абсолютно не означает, даже если вирус не мутирует, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы не знаем насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции».

По словам Вуйнович, необходимо дождаться результатов исследований. «Очень важно набирать знания об этом вирусе и понимать, что и как происходит», — отметила она.