Леонид Судаленко: Полная отмена «тунеядского» декрета - это требование полумиллиона граждан и их семей 1 30.04.2020, 15:28

Леонид Судаленко

Полумеры властей никого не устроят.

Известная борьбой с так называемым декретом о «тунеядцах» гомельская домохозяйка Мария Тарасенко просила правительство страны признать эпидемию коронавирусной пандемии трудной жизненной ситуацией с приостановлением применения повышенных тарифов на услуги ЖКХ для тех, кто попал в так называемую тунеядскую базу, сообщает gomelspring.org.

Гомельчанка предлагала до полной стабилизации эпидемиологической и экономической ситуации в стране принять соответствующее постановление.

Совет министров отреагировал принятием постановления №252 от 23 апреля, которым оплату коммуналки для «тунеядцев» отложил на год.

«С учетом сложной эпидемиологической ситуации снижается жизненный уровень людей, сотни, если не десятки тысяч людей могут остаться без работы и рискуют попасть в эту тунеядскую базу. Во время эпидемии наше правительство не должно было оставаться в стороне и пойти навстречу людям. Мы добились пускай пока и промежуточного, но результата», - заявляет Мария Тарасенко.

Правозащитник Леонид Судаленко, названный властью «адвокатом дармоедов», напоминает, что правительство уже приостанавливало действие президентского декрета о тунеядцах до 1 мая текущего года.

«Мы говорили и еще раз повторяем – только полная отмена тунеядского декрета №3 может снять обоснованные претензии около полумиллиона граждан и их семей к правительству. Если декрет нужен людям, почему он так и не заработал вот уже на протяжении 5 лет, а если не нужен – зачем его принимали?», - заявил правозащитник.

Напомним, с 1 мая 2020 года для плательщиков услуг ЖКХ, данные о которых попали в так называемую базу тунеядцев, в 4,5 раза должен был повыситься тариф на оплату газо,-теплоснабжения. Повышенный для данной категории плательщиков тариф за горячее водоснабжение применяется с 1 января 2019 года.