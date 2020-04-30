«Газпром» снизит цены на газ для Польши 30.04.2020, 15:44

Российская компания проиграла в суде и должна откорректировать счета за поставки.

Российский "Газпром" согласился снизить цену на газ для Польши в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, который выиграла польская государственная энергетическая компания PGNiG, пишет liga.net.

Как говорится в сообщении PGNiG, "Газпром" откорректирует счета за поставки газа в марте и апреле 2020 года.

В польской компании заявили, что приветствуют решение "Газпрома" и ожидают выполнения ним решения арбитража в полной мере. Речь идет о $1,5 млрд компенсации за поставку газа по завышенным ценам в предыдущие годы.