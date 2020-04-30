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Коронавирус распространяется по белорусским санаториям

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  • 30.04.2020, 15:48
Коронавирус распространяется по белорусским санаториям
Фото: kurort.by

Новые случаи – в Жабинковском и Любанском районах.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщают подписчики.

"У медсестры из санатория "Буг" в Жабинковском районе – положительный тест на коронавирус. Отправлена в инфекционноом отделении областной больницы в Бресте. Две отдыхающие по 10 дней температурили в Бресте. Одна с пневмонией в ЦГБ, вторая в инфекционном отделении областной больницы", - сообщает подписчик.

"Много заболевших в Любанском районе появилось из-за вспышки в санатории "Рассвет". Короновирус подтвержден у нескольких работников, они подхватили заразу от отдыхающих", - пишет житель Любани.

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