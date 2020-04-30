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С пятого этажа Пинской больницы, где лечат заразившихся коронавирусом, выпал пациент

  • 30.04.2020, 16:11
  • 1,093
С пятого этажа Пинской больницы, где лечат заразившихся коронавирусом, выпал пациент

Мужчина погиб.

В Пинской центральной больнице ЧП. С балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина, сообщает «Медиа-Полесье».

В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета данный факт подтвердили. Проводится проверка.

Как стало известно журналистам, мужчина выпал с левого крыла 5 этажа. Еще недавно здесь располагалось отделение травматологии, а сейчас тут лечат больных пневмонией.

В какое время произошло падения, точно неизвестно. По информации читателей, тело погибшего обнаружили сегодня на рассвете.


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